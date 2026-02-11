Cerejeira Namora, Marinho Falcão reforça a equipa de Público

A Cerejeira Namora, Marinho Falcão (CNMF) acaba de integrar Ana Rita Babo Pinto (associada principal) e João Cardoso (associado) para a área de prática de Público.

Ana Rita Babo Pinto é licenciada em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, é Mestre em Direito Administrativo pela Escola de Direito da Universidade do Minho e encontra-se atualmente a concluir o seu doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade do Porto.

Exerce advocacia desde 2017, tendo integrado as equipas de Direito Público da Sérvulo & Associados e da Vieira de Almeida & Associados, bem como prestado assessoria jurídica a entidades como o Banco de Portugal. É, ainda, Assistente Convidada na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Vogal do Conselho Geral da Ordem dos Advogados e Vogal do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. É formadora certificada na área do Direito Público, tendo colaborado, entre outras entidades, com o Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados e com o Instituto Nacional da Administração Pública, I.P. (INA). A sua atividade profissional inclui igualmente investigação académica e participação regular como oradora em conferências e ações de formação contínua, destacando-se pelo contributo técnico e académico nas áreas do Direito Administrativo e da Contratação Pública.

Adicionalmente, João Cardoso integrou este ano a equipa como associado é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, conta ainda com duas pós-graduações e um percurso profissional diversificado, tendo passado pela PRA – Raposo, Sá Miranda & Associados, pela GAIURB e pela Eurest Portugal. Em 2024, assumiu funções como advogado responsável pelas áreas de Real Estate e Licensing na Mercan Properties.

Para Nuno Cerejeira Namora, managing partner da sociedade, “estas entradas representam um reforço estratégico na equipa de Público, ampliando a sua capacidade de resposta e aprofundando a excelência técnica que a caracteriza, num contexto em que os desafios jurídicos são cada vez mais exigentes”. Ricardo Maia Magalhães, sócio da área de Público e coordenador da área de prática, sublinha que “o percurso académico e profissional da Ana Rita reflecte um compromisso sólido com o rigor jurídico e com a resolução de questões complexas, em linha com os elevados padrões de qualidade que os nossos clientes esperam. O João Cardoso é já uma certeza, que vem trazer “músculo” a uma equipa que não tem parado de crescer”.