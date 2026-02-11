Dique no Mondego cede e corta A1 nos dois sentidos em Coimbra. Saiba qual a alternativa

A circulação na A1 está cortada em ambos os sentidos na zona de Coimbra devido ao rebentamento do dique na margem direita do Rio Mondego. A Brisa informou esta quarta-feira que se encontra cortado o trânsito na A1 entre o nó de Coimbra Norte e Coimbra Sul, em ambos os sentidos, devido a um incidente no dique do rio que atravessa a cidade. Primeiro-ministro alerta para “possibilidade de outras ruturas nas próximas horas”,

“Por indicação da Proteção Civil, a BCR – Brisa Concessão Rodoviária informa que se encontra cortado o trânsito na A1 entre o nó de Coimbra Norte e Coimbra Sul (kms 198-189) em ambos os sentidos”, explicou a empresa ao ECO. A alternativa é utilizar o IC2. A margem direita do Rio Mondego, nos Casais, Coimbra rebentou esta tarde, junto ao viaduto da A1.

Luís Montenegro, em conferência de imprensa ao final da tarde, em Coimbra, alertava para a “possibilidade de outras ruturas poderem vir a acontecer nas próximas horas”, depois do colapso do dique do rio Mondego em Casais. “Sabíamos que estávamos no limite, no limiar da capacidade de escoamento do caudal do Mondego, portanto esta situação podia ocorrer. Todas as medidas preventivas foram tomadas”, disse o primeiro-ministro, ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa, a ministra do Ambiente, Maria Graça Carvalho, e da autarca de Coimnra, Ana Abrunhosa.

“Temos ainda pela frente horas de precipitação constante e intensa (…). Poderemos amanhã ter um desagravamento, mas isso não vai diminuir a nossa necessidade de manter a vigilância total e absoluta”, acrescentou.

A Proteção Civil afirmou, antes das declarações de Montenegro, que a rutura do dique não tem “impactos significativos” para as povoações, uma vez que a “água está a sair para a zona dos campos agrícolas”.

Coimbra retira cerca de 3.000 pessoas das suas casas

A Câmara de Coimbra iniciou esta terça-feira a retirada de entre 2.800 a 3.000 pessoas das suas casas face a risco de cheia no Mondego. Além da retirada das pessoas, foram evacuados três lares de São Martinho do Bispo, acrescentou a autarca.

Face ao risco de inundações numa parte do concelho, todas as escolas das freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas, São Martinho do Bispo, Ribeira de Frades, Taveiro, Ameal e Arzila estiveram encerradas esta quarta-feira. Na conferência de imprensa esta quarta-feira, a autarca Ana Abrunhosa anunciou novas áreas a evacuar – São Martinho de Árvore, Quimbres, em São Silvestre, e São João do Campo devido às inundação do rio Velho.