ECO/Advocatus assume coordenação do In-Lex

O In-Lex, o maior agregador de informação sobre sociedades de advogados em Portugal, inicia uma nova fase, passando a ser gerido e coordenado pelo ECO/Advocatus. Esta mudança marca uma evolução estratégica do projeto, com um reforço claro da sua dimensão digital e editorial.

A nova etapa do In-Lex será estruturada em torno de um conceito de yearbook, integrando conteúdos de análise, opinião e entrevistas sobre o sector da advocacia, a par de informação detalhada sobre as principais sociedades de advogados em Portugal, organizada por distrito e áreas de prática.

No plano digital, o Yearbook In-Lex 2026 aposta fortemente na visibilidade online das sociedades participantes. Cada sociedade contará com um destaque individualizado assente em três pilares fundamentais: pesquisa por área geográfica, perfis dedicados nos canais B2B do ECO e da Advocatus, e publicidade em formato display na homepage da Advocatus.

O projeto inclui ainda o lançamento de uma newsletter dedicada In-Lex, enviada para a base qualificada de contactos da Advocatus, com informação individualizada sobre cada sociedade de advogados. A presença nas redes sociais será igualmente reforçada, através de um plano de promoção do yearbook no LinkedIn, Instagram e Facebook.

Para além da vertente digital, o Yearbook In-Lex 2026 contará também com uma versão impressa. Esta edição reunirá artigos de opinião, análises ao sector, entrevistas e um agregador de informação por sociedade, com distribuição assegurada junto das 500 maiores empresas nacionais e das principais faculdades de Direito.

Com esta nova abordagem, o In-Lex consolida-se como uma plataforma de referência para o setor jurídico, reforçando a ligação entre advocacia, empresas e o mercado, agora com a curadoria editorial do ECO/Advocatus.

Para mais informações, entre em contacto com: Marta Ferreira ([email protected])