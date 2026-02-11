Empresas

Fábrica de baterias de lítio arde em Matosinhos

  • Lusa
  • 21:33

A fábrica de baterias de lítio está localizada em São Mamede de Infesta, concelho de Matosinhos, distrito do Porto.

Mais de 50 operacionais combatiam pelas 21:15 desta quarta-feira um incêndio numa fábrica de baterias de lítio em São Mamede de Infesta, concelho de Matosinhos, distrito do Porto, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 19:28, referiu o Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto. Pelas 21:25, o fogo já tinha tomado toda a fábrica e continuava ativo, acrescentou a mesma fonte.

No local estão cerca de 50 operacionais, apoiados por 17 viaturas.

 

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Fábrica de baterias de lítio arde em Matosinhos

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Luísa Meireles será a nova presidente da CCPJ

Lusa,

Terminou o impasse na Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas. Luísa Meireles, diretora de informação da Lusa, será a próxima presidente.

1