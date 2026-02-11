Fábrica de baterias de lítio arde em Matosinhos

Mais de 50 operacionais combatiam pelas 21:15 desta quarta-feira um incêndio numa fábrica de baterias de lítio em São Mamede de Infesta, concelho de Matosinhos, distrito do Porto, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 19:28, referiu o Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto. Pelas 21:25, o fogo já tinha tomado toda a fábrica e continuava ativo, acrescentou a mesma fonte.

No local estão cerca de 50 operacionais, apoiados por 17 viaturas.