A fábrica de baterias de lítio está localizada em São Mamede de Infesta, concelho de Matosinhos, distrito do Porto.
Mais de 50 operacionais combatiam pelas 21:15 desta quarta-feira um incêndio numa fábrica de baterias de lítio em São Mamede de Infesta, concelho de Matosinhos, distrito do Porto, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.
O alerta para o incêndio foi dado pelas 19:28, referiu o Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto. Pelas 21:25, o fogo já tinha tomado toda a fábrica e continuava ativo, acrescentou a mesma fonte.
No local estão cerca de 50 operacionais, apoiados por 17 viaturas.
Fábrica de baterias de lítio arde em Matosinhos
