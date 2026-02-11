Governo dá luz verde a concurso para a barragem e empreendimento de Girabolhos

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, determinou o lançamento do concurso para a construção e exploração do Empreendimento de Fins Múltiplos de Girabolhos (EFMG), no Mondego. O concurso deverá ser aberto até março.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) fica responsável por promover o respetivo lançamento do concurso, em articulação com os municípios envolvidos e com outras entidades administrativas, nas áreas do abastecimento de água, energia, proteção civil, economia, agricultura, ordenamento do território, conservação da natureza e biodiversidade, “assegurando a adequada ponderação e salvaguarda dos interesses públicos em presença”, refere o comunicado enviado às redações.

O Empreendimento de Fins Múltiplos de Girabolhos integra a estratégia nacional “Água que Une”. “Trata-se de um projeto estruturante para a gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos, com objetivos de controlo e mitigação de cheias, reforço do abastecimento público de água, produção de energia elétrica de fonte renovável, aumento da resiliência hídrica e valorização territorial do interior”, defende o ministério do Ambiente.

Para a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, citada no comunicado, “o Empreendimento de Girabolhos é uma infraestrutura estratégica para reforçar a segurança hídrica do país, proteger as populações do vale do Mondego e aumentar a capacidade nacional de produção de energia renovável“.