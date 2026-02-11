Governo dá tolerância de ponto no Carnaval aos funcionários públicos

O Governo vai conceder tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval aos funcionários públicos, anunciou esta quarta-feira o gabinete do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

“O primeiro-ministro, Luís Montenegro, assinou o despacho que concede tolerância de ponto aos trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços da administração direta do Estado e nos institutos públicos no dia 17 de fevereiro de 2026, terça-feira, dia de Carnaval“, pode ler-se no comunicado divulgado.

Após a Troika, o feriado de Carnaval caiu, mas tem sido tradição nos últimos anos a tolerância de ponto concedida pelo Governo, numa época marcada por festejos em várias localidades.

Este ano, contudo, vários municípios, sobretudo do centro do país, afetados pelo mau tempo cancelaram os desfiles de Carnaval, entre os quais o de Torres Vedras. Nas zonas mais afetadas pela depressão Kristin, foram cancelados ou adiados eventos do Carnaval de Leiria e de outros concelhos do distrito, como Caldas da Rainha, Nazaré, Pombal, Marinha Grande, Figueiró dos Vinhos e Alvaiázere.

Ainda assim mantêm-se alguns dos tradicionais desfiles como Loulé, Sines e Sesimbra.