Estado investe mais de 2,5 milhões na compra de radares de velocidade para GNR e PSP

O Governo vai investir um total de mais de 2,5 milhões de euros na compra de radares de controlo de velocidade para a Polícia de Segurança Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR). A Micotec Eletrónica e a GMTEC foram as duas empresas selecionadas para o fornecimento de um total de 85 radares.

Lançado em outubro do ano passado pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o concurso visa dotar a PSP e a GNR de cinemómetros, instrumentos que medem a velocidade de circulação de veículos, popularmente conhecidos como radares, para os anos 2025 e 2026, tendo sido divido em seis lotes, de acordo com a informação publicada a 29 de janeiro no Portal Base.

A Micotec Eletrónica foi a empresa escolhida para fornecimento em quatro dos seis lotes, dos quais três para fornecer este tipo de equipamentos para a GNR (num total de 1.531.394,46 euros), tendo ainda sido a empresa escolhida no lote 5 para o fornecimento de radares de controlo de velocidade, para a PSP, este último no valor de 355.891,20 euros. Ao todo, neste concurso a empresa irá receber 1.887.285,66 euros, valor a que acresce o IVA em vigor, pela entrega de 52 equipamentos.

Já a GMTEC foi a empresa escolhida no lote 4, respeitante ao fornecimento de cinemómetro de perseguição para a GNR, no montante de 475.176,00 euros; tendo sido ainda vencido o lote 6 para o fornecimento de radares de perseguição, para a PSP, no montante de 178.191,00 euros. Ao todo, a companhia irá receber 653.367 euros, valor a que acresce o IVA, pela entrega de 33 radares.

Globalmente, um total de pouco mais de 2 milhões de euros será canalizado para a compra deste tipo de equipamentos para a GNR (que irá receber 68 radares) com cerca de 534 mil euros a ser investidos para a aquisição de 17 radares de velocidade para a PSP.