INE confirma abrandamento da inflação para 1,9% em janeiro

A taxa de inflação homóloga abrandou para 1,9% em janeiro, ficando 0,3 pontos percentuais abaixo do valor registado em dezembro, confirmou o Instituto Nacional de Estatística (INE), esta quarta-feira.

A inflação subjacente (que exclui produtos com preços mais voláteis, como alimentos não transformados e energia) registou uma variação de 1,8%, abaixo dos 2,1% registados dezembro, ficando também em linha com a primeira estimativa avançada pelo INE.

O índice dos produtos energéticos registou uma variação negativa homóloga de 2,2%, inferior à de 2,4% registada em dezembro, enquanto os produtos alimentares não transformados registaram uma variação de 5,8%, que compara com os 6,1% em dezembro de 2025.

Em termos mensais, o índice de preços no consumidor caiu 0,7%, uma evolução que compara com uma ligeira subida de 0,1% em dezembro e uma variação negativa de 0,5% em janeiro de 2025. A variação média dos últimos 12 meses foi 2,3% (valor idêntico no mês anterior).

Já o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) apresentou uma variação homóloga de 1,9%, face aos 2,4% registados no mês anterior e 0,2 pontos percentuais acima das estimativas do Eurostat para a Zona Euro.

Excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, o IHPC em Portugal atingiu uma variação homóloga de 1,9% em janeiro (2,4% em dezembro de 2025), taxa inferior à da área do Euro (estimada em 2,2%).

Em cadeia, o IHPC registou uma variação mensal de -1% (0,0% no mês anterior e -0,6% em janeiro de 2025) e uma variação média dos últimos 12 meses de 2,1% (2,2% no mês precedente).

