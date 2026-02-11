INE confirma abrandamento da inflação para 1,9% em janeiro
Instituto confirmou a estimativa inicial divulgada no final de janeiro, com o índice de preços a ficar abaixo da meta de 2% do BCE. Inflação subjacente também baixou, situando-se em 1,8%.
A taxa de inflação homóloga abrandou para 1,9% em janeiro, ficando 0,3 pontos percentuais abaixo do valor registado em dezembro, confirmou o Instituto Nacional de Estatística (INE), esta quarta-feira.
A inflação subjacente (que exclui produtos com preços mais voláteis, como alimentos não transformados e energia) registou uma variação de 1,8%, abaixo dos 2,1% registados dezembro, ficando também em linha com a primeira estimativa avançada pelo INE.
O índice dos produtos energéticos registou uma variação negativa homóloga de 2,2%, inferior à de 2,4% registada em dezembro, enquanto os produtos alimentares não transformados registaram uma variação de 5,8%, que compara com os 6,1% em dezembro de 2025.
Em termos mensais, o índice de preços no consumidor caiu 0,7%, uma evolução que compara com uma ligeira subida de 0,1% em dezembro e uma variação negativa de 0,5% em janeiro de 2025. A variação média dos últimos 12 meses foi 2,3% (valor idêntico no mês anterior).
Já o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) apresentou uma variação homóloga de 1,9%, face aos 2,4% registados no mês anterior e 0,2 pontos percentuais acima das estimativas do Eurostat para a Zona Euro.
Excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, o IHPC em Portugal atingiu uma variação homóloga de 1,9% em janeiro (2,4% em dezembro de 2025), taxa inferior à da área do Euro (estimada em 2,2%).
Em cadeia, o IHPC registou uma variação mensal de -1% (0,0% no mês anterior e -0,6% em janeiro de 2025) e uma variação média dos últimos 12 meses de 2,1% (2,2% no mês precedente).
(Notícia atualizada às 11:38)
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
INE confirma abrandamento da inflação para 1,9% em janeiro
{{ noCommentsLabel }}