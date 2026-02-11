João Mendonça é o novo CEO da Acrisure em Portugal
O novo responsável da corretora esteve cinco anos na Howden e substitui José Rodrigues que assegurou a transição desde a aquisição da Universalis, hoje Acrisure Portugal, pelo broker norte-americano.
O até recentemente CEO da corretora de seguros Howden em Portugal, João Mendonça, é o novo CEO da também corretora Acrisure Portugal. O gestor esteve nos últimos cinco anos na Howden após uma longa carreira na AON onde foi diretor comercial.
A Acrisure adquiriu em 2023 a corretora Universalis a capitais portugueses e, em 2025, alterou o nome realizando o processo de rebranding e algumas aquisições sob a direção de José Rodrigues cujo próximo destino – fora do grupo – ainda não foi revelado.
Após 900 aquisições de corretoras de menor dimensão por todo o mundo a Acrisure, cujos principais acionistas são fundos como o Bain, BDT & MSD Partners, Fidelity e Apollo, tem hoje 19 mil empregados em 24 países e fatura anualmente mais de 5 mil milhões de dólares.
Em Portugal a Acrisure/Universalis está em 16º lugar no ranking ECO seguros Corretoras 2025, com um volume de receitas de 4,6 milhões de euros registado em 2024.
Entretanto a Howden, grupo internacional de mediação de seguros, já nomeou Rubén Martínez, Diretor-Geral em Espanha, para também assumir a responsabilidade de Country Manager em Portugal, substituindo João Mendonça.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
João Mendonça é o novo CEO da Acrisure em Portugal
{{ noCommentsLabel }}