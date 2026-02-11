Jogos Olímpicos de Inverno. Emeric Guerillot iguala melhor prestação portuguesa em esqui alpino

O estreante Emeric Guerillot igualou esta quarta-feira a melhor prestação de sempre de um português em provas de esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno, ao ser 32.º no Super G de Milão-Cortina2026.

Na sua estreia em Jogos Olímpicos, Emeric Guerillot, de 18 anos, gastou 1.31,43 minutos para cumprir a descida no centro de esqui do Stelvio, igualando o 32.º lugar de Georges Mendes no slalom em Lillehammer1994.

Emeric Guerillot foi apenas o segundo português a participar no Super G, depois de Georges Mendes, que não terminou a descida em Lillehammer1994.

O suíço Franjo van Allmen começa a cotar-se como uma das grandes figuras de Milão-Cortina2026, depois de conquistar o seu terceiro título, juntando o Super G aos de downhill e de combinado por equipas.

Van Allmen, de 24 anos, gastou 1.25,32 minutos para concluir a descida, menos 0,13 segundos do que o norte-americano Ryan Siegle-Cochran, que repetiu o segundo lugar de Pequim2022, e 0,28 do que o compatriota Marco Odermatt, terceiro.

Emeric Guerillot vai ainda disputar o slalom gigante (14 fevereiro) e o slalom (16), com a irmã Vanina Guerillot a estar presente no slalom gigante (15) e no slalom (17), enquanto José Cabeça corre os 10 km estilo livre de esqui de fundo (13).