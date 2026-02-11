Justiça holandesa abre investigação a gestão da empresa de chips Nexperia

A justiça holandesa ordenou esta quarta-feira a abertura de uma investigação sobre a política e a gestão interna da fabricante de chips Nexperia, nas mãos da China, considerando que há “motivos fundados” para duvidar da sua administração. As medidas temporárias adotadas em outubro continuam em vigor, incluindo a suspensão do presidente executivo chinês Zhang Xuezheng.

A Câmara Comercial do Tribunal de Recurso de Amesterdão manteve também a nomeação de um administrador independente para dirigir a empresa enquanto decorre a investigação, que decidiu solicitar ao concluir que “existem motivos fundados para duvidar de uma política e gestão corretas”.

Concretamente, aprecia “indícios de que se agiu de forma negligente perante um conflito de interesses” e aponta para decisões estratégicas tomadas sem consultar o resto do conselho de administração, o que ocorreu devido à pressão das ameaças de sanções internacionais.

De acordo com a resolução desta Câmara, especializada em conflitos empresariais, os acordos com o ministério dos Assuntos Económicos neerlandês deixaram de ser cumpridos, as competências dos responsáveis europeus foram limitadas e foi anunciada a sua demissão.

O tribunal considera que estas medidas provocaram uma fratura dentro do grupo empresarial a nível global, separando as filiais chinesas das europeias e do sudeste asiático e, “como consequência, a cadeia de produção da Nexperia foi seriamente alterada, surgiram litígios financeiros e jurídicos e o abastecimento aos clientes ficou seriamente comprometido”.

Com esta decisão judicial, o presidente executivo (CEO) Zhang não foi destituído definitivamente nem condenado. A medida implica apenas que ele está temporariamente afastado das suas funções. No seu lugar, o tribunal mantém um administrador provisório com plenos poderes para gerir temporariamente a empresa, restaurar a cadeia de abastecimento e evitar que o conflito interno afete ainda mais a atividade da empresa.

O tribunal designará em breve dois investigadores independentes que vão elaborar um relatório sobre a gestão da empresa e, com base nesse documento, a Câmara decidirá “se houve má administração e se devem ser tomadas medidas definitivas”. A Câmara sublinha que a sua decisão não se pronuncia sobre a atuação prévia do Governo neerlandês, mas apenas sobre a necessidade de investigar e manter medidas cautelares no interesse da empresa e da sua continuidade operacional.

O executivo neerlandês decidiu intervir na Nexperia no verão passado, quando recorreu a uma norma do pós-guerra para assumir o controlo do fabricante ‘de chips’, alegando dúvidas sobre a sua gestão e acusando o CEO de planear o despedimento em massa de pessoal, a venda de fábricas europeias e a transferência da produção para a China.

Essa decisão sobre a Nexperia — de propriedade chinesa, mas com sede na Holanda — provocou uma crise diplomática com a China, que respondeu bloqueando a exportação para a Europa de semicondutores das suas fábricas no país asiático, causando escassez de fornecimento para muitas empresas europeias, em particular do setor automóvel.

As conversações entre as autoridades holandesas e chinesas levaram os Países Baixos a suspender a intervenção em novembro, permitindo o restabelecimento de parte dos envios, embora não esteja claro como a China reagirá após a decisão judicial de hoje.