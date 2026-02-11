Luísa Meireles será a nova presidente da Comissão da Carteira de Jornalista

Terminou o impasse na Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas. Luísa Meireles, diretora de informação da Lusa, será a próxima presidente.

A Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ) informou esta quarta-feira que a jornalista Luísa Meireles — até agora diretora da Lusa –, foi cooptada, por maioria, para o cargo de presidente do organismo durante o triénio em curso 2025/2028.

Segundo uma nota publicada no site da CCPJ, a decisão foi tomada durante uma reunião plenária realizada hoje de manhã. “A investidura em funções terá lugar em breve, em data ainda a agendar”, indica ainda a nota.

A escolha do novo presidente da CCPJ arrastou-se durante aproximadamente um ano, depois de os três nomes levados anteriormente a votação terem ficado empatados com quatro votos a favor e outros tantos contra, num plenário composto por oito membros jornalistas — metade designada pelos jornalistas e outra metade pelos operadores do setor.

Em junho, os representantes dos jornalistas reafirmaram, em comunicado, o “compromisso inicial” de manter um jornalista à frente daquele órgão, no ativo ou reformado, embora com formação de jurista, enquanto os representantes dos patrões defendiam que deveria ser um jurista.

Na altura, os representantes dos jornalistas defenderam que “o órgão que regula uma classe profissional deve ser liderado por alguém que conheça, entenda e viva a profissão que rege“.

Consideraram também que a prioridade era “lutar pelo reforço da dignidade da CCPJ, resistindo a tentativas de intromissão que ponham em causa a sua independência”.

Licenciada em Direito, Luísa Meireles foi advogada durante 10 anos e é jornalista há mais de 35 anos. Atualmente é diretora de informação da Lusa.