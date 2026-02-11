Bruxelas liberta primeiro cheque militar a Portugal no montante de 876 milhões de euros

O Conselho Europeu aprovou esta quarta-feira os planos de investimento ao abrigo do programa SAFE (Security Action for Europe) para Portugal e mais sete Estados-membros, com o objetivo de promover o financiamento do investimento em defesa que, no conjunto, vão receber mais de 38 mil milhões de euros numa fase inicial.

Para Portugal, isso traduz-se num cheque de 876 milhões de euros numa primeira tranche de um envelope total de 5,8 mil milhões de euros atribuído ao país.

A luz verde do Conselho permite agora que a Comissão Europeia finalize os acordos de empréstimo com os países selecionados e inicie o desembolso dos pagamentos de pré-financiamento, que podem atingir até 15% dos fundos solicitados. Portugal integra o primeiro grupo de Estados-membros a ver os seus planos aprovados, juntamente com Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Espanha, Croácia, Chipre e Roménia.

