Em atualização Bruxelas liberta primeiro cheque militar a Portugal no montante de 876 milhões de euros
Portugal vai receber 876 milhões de euros numa primeira tranche ao abrigo do programa SAFE (Security Action for Europe), de um envelope total de 5,8 mil milhões de euros atribuído ao país.
O Conselho Europeu aprovou esta quarta-feira os planos de investimento ao abrigo do programa SAFE (Security Action for Europe) para Portugal e mais sete Estados-membros, com o objetivo de promover o financiamento do investimento em defesa que, no conjunto, vão receber mais de 38 mil milhões de euros numa fase inicial.
Para Portugal, isso traduz-se num cheque de 876 milhões de euros numa primeira tranche de um envelope total de 5,8 mil milhões de euros atribuído ao país.
A luz verde do Conselho permite agora que a Comissão Europeia finalize os acordos de empréstimo com os países selecionados e inicie o desembolso dos pagamentos de pré-financiamento, que podem atingir até 15% dos fundos solicitados. Portugal integra o primeiro grupo de Estados-membros a ver os seus planos aprovados, juntamente com Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Espanha, Croácia, Chipre e Roménia.
(Notícia em atualização)
