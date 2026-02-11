Marcelo dá posse aos secretários da Administração Interna para que se mantenham em funções
Paulo Simões Ribeiro, Telmo Correia e Rui Rocha vão novamente tomar posse esta quarta-feira, de modo a manterem-se em funções após a saída de Maria Lúcia Amaral como ministra.
O Presidente da República vai dar esta quarta-feira às 11 horas posse aos secretários de Estado do Ministério da Administração Interna, automaticamente exonerados com a demissão da ministra Maria Lúcia Amaral, para que se mantenham em funções.
“O Presidente da República confere posse aos secretários de Estado do Ministério da Administração Interna, pelas 11:00, na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém“, divulgou a Presidência da República.
Os três secretários de Estado que vão esta quarta-feira novamente tomar posse são Paulo Simões Ribeiro, secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Telmo Correia, secretário de Estado da Administração Interna, e Rui Rocha, secretário de Estado da Proteção Civil.
Até à substituição de Maria Lúcia Amaral, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai assumir as funções de tutela do Ministério da Administração Interna.
A demissão da ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, que constitui a primeira saída do atual Governo PSD/CDS-PP chefiado por Luís Montenegro, foi divulgada na terça-feira à noite através de uma nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet.
“O Presidente da República aceitou o pedido de demissão da ministra da Administração Interna, que entendeu já não ter as condições pessoais e políticas indispensáveis ao exercício do cargo, e que lhe foi proposta pelo primeiro-ministro“, lê-se na nota.
Na mesma nota, foi indiciado que o primeiro-ministro “assumirá transitoriamente as respetivas competências” nos termos da lei orgânica do Governo “logo que a exoneração se torne efetiva”.
Mais tarde, em declarações aos jornalistas, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, referiu que a ministra “ponderou as circunstâncias” e “entendeu que não tinha condições pessoais e políticas” para continuar em funções, perante a “situação complexa” das últimas semanas.
“Naturalmente que é uma situação complexa esta que vivemos nestas últimas semanas e, portanto, perante isso, há que respeitar essa vontade da senhora ministra. E o senhor primeiro-ministro compreendeu isso, transmitiu. Eu compreendi e aceitei. E agora amanhã [quarta-feira] veremos, falaremos ou não”, acrescentou.
O chefe de Estado salientou que “a lei orgânica do Governo prevê que quando isto acontece, numa circunstância em que não é possível substituir de imediato o membro do Governo, o primeiro-ministro assume as funções, que foi o que aconteceu”.
“O senhor primeiro-ministro, portanto, vai assumir as funções [de tutela do Ministério da Administração Interna], desde o momento em que a exoneração se efetiva – efetiva-se com a publicação no Diário da República e assume essas funções. E depois, naturalmente, apresentará uma proposta ao Presidente da República para o futuro”, completou.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Marcelo dá posse aos secretários da Administração Interna para que se mantenham em funções
{{ noCommentsLabel }}