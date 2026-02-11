Moedas conquista vereadora ao Chega e passa a ter maioria na Câmara de Lisboa

Num volte-face que se especulava há um mês que pudesse vir a acontecer, após a desvinculação da vereadora lisboeta Ana Simões da Silva do Chega, o Executivo de Carlos Moedas ganha o mandato que lhe faltava para assumir a maioria na Câmara Municipal de Lisboa. À imagem do que o colega autarca e social-democrata Pedro Duarte conseguiu no Porto, quando trouxe para o seu Executivo um vereador eleito pelo PS, também Carlos Moedas firmou acordo com uma eleita por outro partido, neste caso pelo Chega.

Recuando a 18 de outubro, no dia das autárquicas, Moedas ficou com oito dos 17 mandatos da Câmara de Lisboa (mais um do que no anterior mandato, mas ainda curto para maioria), o PS com seis e, depois de uma disputa taco-a-taco que durou dias, o Chega alcançou dois mandatos e a CDU apenas um, numa recontagem que reduziu a um voto (entre os 265 mil eleitores de Lisboa) a diferença entre estas duas forças partidárias.

Ao longo deste mandato, Moedas, eleito na coligação PSD/CDS/IL, tem superado diferentes obstáculos governativos com os votos favoráveis dos dois vereadores eleitos pelo Chega, Bruno Mascarenhas, que foi cabeça de lista nas autárquicas, e Ana Simões da Silva. Orçamento municipal para 2026, regulamento do alojamento local e o regimento da Câmara foram os mais mediáticos.

Entretanto, a 19 de janeiro, a vereadora do Chega batia com a porta, anunciando a sua passagem a vereadora independente e a desfiliação do Chega. “Informo que irei assumir o mandato na qualidade de vereadora independente. Esta decisão prende-se com incompatibilidades políticas intransponíveis dentro do gabinete da vereação do partido Chega”, anunciou, no comunicado que enviou à agência Lusa.

Nesta quarta-feira, a autarquia anuncia, em comunicado, que na sexta-feira haverá uma reunião extraordinária, pelas 9h30, para efetivar esta situação. Fica ainda esclarecido que a “Ana Cristina Marques Simões da Silva, doutorada em Medicina Dentária, serão atribuídas competências nas áreas da saúde e do desperdício alimentar, assim como no âmbito do grupo de trabalho responsável pelas candidaturas a projetos europeus“.

O comunicado da autarquia refere ainda que “com esta alteração, que resulta na formação de uma maioria com nove eleitos (num total de 17), serão reforçadas as condições para a governação estável e coesa da autarquia, permitindo ao executivo liderado por Carlos Moedas concretizar o programa sufragado pelos lisboetas para o quadriénio 2025-2029″.