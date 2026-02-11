Cheias adiam debate quinzenal com o primeiro-ministro para sexta-feira 13

O Parlamento vai adiar o debate quinzenal com o primeiro-ministro, marcado para esta quarta-feira de tarde, para sexta-feira de manhã, dia 13, às 10h00. Ao que o ECO, apurou todos os partidos com representação parlamentar (PSD, CDS, Chega, PS, IL, Livre, PCP, BE, PAN e JPP) já aceitaram ou não se opuseram à proposta do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco. É necessário que todos estejam de acordo para que a alteração da data se concretize.

Aguiar-Branco pediu esta quarta-feira aos grupos parlamentares o adiamento do debate quinzenal com o primeiro-ministro, na sequência das condições meteorológicas, da informação recebida sobre a situação na região de Coimbra e tendo em conta que o primeiro-ministro assumiu interinamente a tutela da Administração Interna, após a demissão de Maria Lúcia Amaral. E sugeriu nova data do debate quinzenal para esta sexta-feira de manhã, dia 13 às 10h, segundo o email que o presidente do Parlamento enviou à Conferência de Líderes e a que o ECO teve acesso.

“Na sequência de contactos realizados com alguns grupos parlamentares e Governo e da informação recebida sobre a situação na região de Coimbra, em consequência das condições meteorológicas, por determinação de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, e em cumprimento do disposto no n.º 8 do artigo 59.º do Regimento da Assembleia da República, venho solicitar a anuência de V. Exas. para a possibilidade de alteração da ordem do dia de hoje, referente ao debate quinzenal, com sua excelência o primeiro-ministro”, lê-se no email.

Por isso, propõe a “realização do debate quinzenal, na próxima sexta-feira, dia 13 de fevereiro, às 10h00 […] e o reagendamento dos temas de agenda do dia 13 de fevereiro, a confirmar na próxima Conferência de Líderes de 18 de fevereiro”, de acordo com o mesmo email.

Os partidos, reunidos em Conferência de Líderes esta quarta-feira de manhã, já decidiram aceitar a proposta. PSD, CDS, Chega e PS já deram o seu consentimento assim como Livre, PCP, BE, PAN e JPP. Inclusivamente, a IL já tinha proposto esta manhã o adiamento do debate para uma data a agendar para a próxima semana.

(Notícia atualizada às 12h06)