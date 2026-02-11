Atualidade

Direto Aguiar-Branco propõe adiar debate quinzenal com o primeiro-ministro para sexta-feira

  • ECO
  • 8:18

A chuva intensa prevista para esta quarta-feira ameaça fazer colapsar os diques no rio Mondego. A situação pode levar mesmo ao adiamento do debate quinzenal com o primeiro-ministro.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertou que esta quarta-feira são esperados chuva e vento por vezes fortes devido à depressão Nils. As bacias do Tejo e Sado estão em situação de risco e há o receio de um colapso de diques no rio Mondego.

Face à situação de alerta em que o país continua mergulhado, poderá ser adiado o debate quinzenal no Parlamento com o primeiro-ministro, que assumiu a pasta da Administração Interna depois da demissão da ministra Maria Lúcia Amaral. A decisão será tomada esta manhã na conferência de líderes.

