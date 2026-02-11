Pedro Costa troca GCI por agência de lóbi Harmon

O filho do ex-primeiro-ministro e presidente do Conselho Europeu junta-se à agência especializada em corporate affairs, public policy e comunicação estratégica pouco após a aprovação da lei do lóbi.

Pedro Costa, desde maio de 2024 diretor-geral do GCI Media Group, deixou o grupo de Bruno Batista e é o novo senior advisor da Harmon, agência de lóbi que se assume como “a primeira consultora especializada em estratégias de não-mercado em Portugal e Espanha”.

A integração do comentador da CNN Portugal na equipa liderada por Bárbara Loureiro “reforça a ambição da Harmon em afirmar-se, também em Portugal, como uma referência em corporate affairs, public policy e comunicação estratégica“, aponta a agência em comunicado.

“Estou entusiasmado por me juntar a um projeto como a Harmon, que compreende tão bem o valor do não-mercado“, começa por comentar o também filho do ex-primeiro-ministro e atual presidente do Conselho Europeu António Costa. “Portugal é um mercado com dinâmicas próprias e uma forte interligação entre a esfera política, económica e mediática. Poder apoiar a Harmon com esse conhecimento do contexto local é um diferencial que quero colocar ao serviço dos clientes que já confiam na Harmon e daqueles que o farão no futuro”, conclui.

O objetivo é que Pedro Costa desempenhe “um papel estratégico no apoio ao crescimento e posicionamento da Harmon no mercado português“, “ajudando a alavancar a reputação institucional, bem como aumentar o volume de negócio”.

“Estamos muito contentes com a chegada do Pedro à nossa equipa que continua a crescer. Trazer um especialista como o Pedro, que tem uma carreira com passagens por diversos setores, e tem uma vasta experiência nos meios de comunicação social e no ecossistema político português, é uma grande mais-valia que nos ajudará a implementar a nossa visão junto de mais clientes, reforçando a presença da Harmon em Portugal”, afirma por sua vez Jaime Olmos, CEO da Harmon, também citado em comunicado.

Pedro Costa iniciou a carreira na organização e gestão de eventos desportivos, com passagens pela João Lagos Sports e pela Unisports. Entre 2017 e 2024, exerceu funções autárquicas na Junta de Freguesia de Campo de Ourique, primeiro como vogal e depois como presidente, função à qual renunciou, em abril de 2024, alegando “falta de condições pessoais e políticas“.

Juntou-se 10 dias depois ao GCI Media Group, acumulando esta função com a de comentador no programa “Verdade e Consequência”, da CNN Portugal. É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pós-graduado em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação pelo ISCTE.

Junta-se agora à Harmon, agência com pouco mais de um ano de atividade em Portugal e que conta com uma equipa de cinco profissionais e um portefólio de mais de 15 clientes de diferentes setores, aponta, sem detalhar, a agência. A equipa em Portugal trabalha em colaboração com as equipas das várias áreas de especialização da Harmon em Espanha, numa abordagem estratégica ibérica.