Pedro Flores substitui Filipa Xavier de Basto na liderança do Grupo Your

Pedro Flores é o novo CEO do Grupo Your, substituindo Filipa Xavier de Basto. A decisão reforça a ambição da empresa de contabilidade “de se afirmar como parceiro financeiro de referência e de confiança das pequenas e médias empresas (PME) em Portugal”, assinala em comunicado.

Na nova função desde janeiro, Pedro Flores iniciou a sua carreira profissional na Deloitte, em 2005, tendo integrado projetos de consultoria em Portugal e em Angola para empresas como Sonae, CP, EDP, TAP, Galp e Sonangol. Em 2009 integrou e desenvolveu o projeto familiar, liderando a transformação da Floresconta na BTime.

Segundo detalha o Grupo Your, que tem como acionistas a Ó Capital, a seguradora Caravela e o fundo Explorer Investments, Pedro Flores é licenciado em Economia e tem um mestrado em Gestão Fiscal. Desde 2015, é professor convidado no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (ISCAL), na área de Contabilidade Financeira.

“Assumo esta liderança com o compromisso de tornar o Grupo Your uma referência de confiança na prestação de serviços de contabilidade, payroll e serviços administrativos, apoiando as empresas com soluções que simplificam a gestão e sustentam decisões informadas”, afirma o novo CEO.

O objetivo de Pedro Flores no cargo passa por reforçar a qualidade técnica, acelerar a digitalização e a automatização de processos e consolidar uma cultura centrada nas pessoas, tanto internamente como na relação com os clientes. “Vamos acelerar a tecnologia e a automatização de processos, sem perder o lado humano e personalizado do aconselhamento“, acrescenta.

Ainda de acordo com o Grupo Your, esta nomeação “reforça a sua missão de ser um parceiro de longo prazo para as empresas, contribuindo para que as equipas de contabilidade assumam, cada vez mais, um papel de aconselhamento estratégico, com acompanhamento próximo, personalizado e orientado à tomada de decisão dos gestores, num contexto de crescente exigência regulatória e de necessidade de maior eficiência”.