Politécnico de Viana prepara empresários para oportunidades de financiamento
Politécnico de Viana do Castelo dá a conhecer a empresários da região minhota as oportunidades de financiamento para 2026, no âmbito das áreas tecnológica, da saúde ou da energia e sustentabilidade.
Reforçar a ligação entre a investigação desenvolvida no Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) e as necessidades concretas do tecido empresarial da região minhota, de modo a que avancem com candidaturas conjuntas a financiamento do Programa Horizonte Europa. É este o principal objetivo do workshop que o Politécnico de Viana do Castelo realiza esta quinta-feira.
A iniciativa surge no âmbito do projeto PAT.Tech II – Potenciar, Aproximar e Transferir Tecnologia e Conhecimento Científico, financiado pelo programa Compete 2030.
Aos participantes do workshop será apresentado o Programa Horizonte Europa, “o principal instrumento da União Europeia de apoio à investigação e inovação”, com um orçamento global de cerca de 95,5 mil milhões de euros, começa por explicar o politécnico num comunicado enviado às redações.
Os empresários ficarão ainda a par das prioridades e oportunidades de financiamento previstas para 2026, nomeadamente no âmbito das áreas tecnológica, de transformação digital, saúde, energia e sustentabilidade. A sessão conta com a participação de Ana Leal, diretora da INOVA+, Innovation Services, que vai enquadrar o programa, identificar as principais oportunidades para empresas e instituições científicas.
“Este workshop assume-se como mais um passo no reforço do papel do IPVC enquanto parceiro científico e tecnológico das empresas, apoiando a identificação de oportunidades adequadas, a preparação técnica das candidaturas, a integração em consórcios internacionais e a criação de redes colaborativas de inovação”, vinca o politécnico na mesma nota.
