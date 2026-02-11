Preconceitos de género acentuados pela IA e falta de referências condicionam o acesso das jovens às carreiras STEM

As Nações Unidas promovem, no Dia Internacional da Mulher e da Menina na Ciência, comemorado a 11 de fevereiro, a adoção de medidas concretas na gestão da IA para evitar que os seus benefícios excluam mulheres e meninas, uma vez que os preconceitos de género presentes nos algoritmos podem amplificar as desigualdades.

A organização promove assim o tema «Aproveitar as sinergias entre a inteligência artificial, as ciências sociais, as STEM e o sistema financeiro: construir um futuro inclusivo para as mulheres e as meninas», num cenário em que a ONU Mulheres já alertava, com dados do relatório do Berkeley Haas Center, que 44% dos sistemas de IA analisados apresentavam preconceitos de género.

Esses preconceitos continuam a condicionar a presença feminina nos estudos e profissões científicas, como lembra o Instituto Nacional de Tecnologias Educativas e Formação de Professores, que aponta que, embora as jovens apresentem um nível igual ou até superior de competências digitais, isso não se traduz em vocações STEM. Um fenómeno que atribui, além disso, à persistente ausência de modelos femininos: a falta de referências condiciona diretamente as suas decisões formativas.

A necessidade de ter referências próximas aparece repetidamente nos depoimentos de mulheres ligadas a profissões STEM. Elena Berlanga, física e Gestora de Aquisições de Projetos da Cox, destaca que a baixa presença feminina em carreiras STEM tem muito a ver com essa falta de referências. «Não estou a falar de grandes cientistas, mas sim de ter, como aconteceu no meu caso, pessoas próximas que desenvolvem a sua carreira profissional em ambientes científicos. É preciso trabalhar desde o ensino básico para dar visibilidade a modelos femininos reais e mostrar a quantidade de saídas profissionais tão diversificadas que existem no ensino secundário e no bacharelato».

A influência do ambiente familiar também aparece no testemunho de Beatriz Roca López-Cepero, química e diretora de Investigação e Desenvolvimento da Persán, que recorda como «todos os meus irmãos mais velhos estudaram carreiras STEM e o meu pai me permitia acompanhá-lo ao seu laboratório». Roca adverte que «muitas meninas crescem rodeadas de estereótipos que, especialmente quando provêm do seu ambiente próximo, atuam como barreiras. A isso se junta a menor visibilidade histórica das mulheres nestas áreas e a ausência de referências. Felizmente, a tendência está a mudar».

No âmbito industrial, María Jesús Bielsa, engenheira industrial e gestora de projetos de engenharia da Europastry, destaca o papel da curiosidade como motor vocacional: «Sempre me atraíram as disciplinas técnicas e a resolução de problemas; por isso, optei por uma carreira científica-técnica. A engenharia industrial ensinou-me a pensar de forma analítica e a enfrentar desafios com confiança». Bielsa incentiva as meninas interessadas em ciências, lembrando que «cada vez há mais mulheres neste campo, e a nossa presença contribui para equipas mais diversificadas que geram melhores soluções».

A experiência no setor tecnológico é trazida por Alicia Javaloyes Díaz, engenheira do negócio ATM no Indra Group, que também atribui a sua vocação a uma figura próxima: «A minha inspiração sempre foi a minha mãe, engenheira química, uma das poucas da sua época», e concorda que a disparidade de género persiste, embora esteja a diminuir lentamente. «Talvez se cada vez mais raparigas estudarem carreiras científicas e a presença das mulheres começar a ser maior, mesmo em cargos de chefia, esta disparidade diminua».