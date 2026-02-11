Projeto da Superliga fica reduzido ao mínimo após a saída do Barcelona

A saída do clube azulgrana, que se soma à renúncia anterior da Juventus em 2023, o clube anterior a retirar-se, deixa o plano reduzido a um único impulsionador, o Real Madrid, num momento em que o resto do ecossistema continental mantém uma posição de rejeição a esta iniciativa.

A origem do cenário atual remonta a abril de 2021, quando Florentino Pérez anunciou a criação da Superliga, na qual participariam doze clubes, como alternativa às competições da UEFA. O projeto obteve, desde o início, uma resposta muito crítica por parte das instituições europeias, ligas nacionais, governos e milhares de adeptos que saíram às ruas para demonstrar a sua posição. No entanto, a maioria dos clubes fundadores retirou-se do projeto poucas horas após o seu anúncio.

Apesar disso, a A22 Sports Management, promotora da competição, relançou a iniciativa em outubro de 2022, argumentando a necessidade de reformular o modelo económico do futebol europeu. E, em dezembro de 2024, a A22 apresentou uma nova versão sob o nome Liga Unify, introduzindo um sistema de classificação ligado ao desempenho doméstico e uma plataforma de transmissão gratuita com publicidade.

No entanto, as mudanças não conseguiram reverter o ceticismo generalizado entre os organismos europeus e as ligas nacionais, que continuavam a considerar que a iniciativa não esclarecia o seu impacto nem a falta de clareza do projeto nos calendários, o impacto no equilíbrio competitivo das ligas domésticas nem a sustentabilidade do sistema como um todo, trazendo ainda mais confusão à opinião pública devido à instabilidade dos diferentes formatos propostos.

É importante destacar que, entre 2023 e 2025, várias resoluções judiciais questionaram os mecanismos regulatórios da UEFA e da FIFA, embora nenhuma delas tenha produzido um apoio sustentado à proposta da Superliga, uma vez que simplesmente autorizava a possibilidade de instituir competições alternativas, o que também não alterou a posição crítica das principais ligas do continente.

Neste contexto, a Comissão Europeia defendeu então um modelo desportivo baseado na inclusão e na proteção do equilíbrio competitivo dentro do ecossistema desportivo europeu. Da mesma forma, a Premier League e a Federação Inglesa opuseram-se frontalmente a qualquer competição fechada. Esta rejeição consolidou-se com a aprovação, em julho de 2025, da Football Governance Act, uma lei do Governo britânico que estabelece um regulador independente e proíbe os clubes ingleses de se unirem a competições fechadas ou ligas independentes, uma medida adotada explicitamente para proteger o ecossistema do futebol inglês contra iniciativas como a Superliga.

Assim, a recente retirada do Barça consolida uma tendência que tem reduzido o projeto a um âmbito meramente simbólico. A combinação das desistências dos clubes fundadores, a rejeição sustentada das instituições europeias e das ligas nacionais e a falta de um consenso desportivo alargado deixam a Superliga numa fase crítica.

LALIGA

Paralelamente a este cenário de perda de apoios, a LALIGA insistiu que uma competição separatista alteraria vários elementos estruturais do futebol europeu. A organização presidida por Javier Tebas alertou que um torneio paralelo acrescentaria mais pressão a um calendário já muito exigente, comprometendo o desenvolvimento das ligas nacionais, e poderia gerar turbulências no mercado audiovisual, um elemento-chave pelo seu peso no financiamento dos clubes e na estabilidade das competições domésticas. A LALIGA também apontou que a rápida sucessão de diferentes versões do projeto reflete a ausência de uma arquitetura clara, um fator que, na sua visão, introduziria incerteza num setor que depende de regras estáveis para manter o seu equilíbrio competitivo.

Este conjunto de elementos está diretamente relacionado com o contexto económico do futebol na Espanha, onde a dimensão real do setor permite compreender melhor as implicações que teria a irrupção de um modelo paralelo ao atual. O relatório «Impacto socioeconómico do futebol profissional em Espanha», elaborado pela KPMG, estima em 18,35 mil milhões de euros a contribuição do futebol profissional para o país, o equivalente a 1,44% do PIB, e calcula que o setor gera 194 381 empregos e 8,39 mil milhões de euros em receitas fiscais. Estes dados refletem a magnitude do ecossistema que teria sido afetado pela implantação de uma competição paralela que poderia alterar a estrutura atual do mercado futebolístico nacional.