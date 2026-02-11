Quase metade dos desempregados encontraram um posto de trabalho em 2025

Quase metade das pessoas que estavam desempregadas em 2024 encontraram um novo posto de trabalho em 2025, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Em causa estão 164 mil indivíduos. Por outro lado, 111 mil pessoas que estavam empregadas perderam o seu trabalho.

“Do total de pessoas que estavam desempregadas em 2024, 33,9% (119,1 mil) permaneceram nesse estado em 2025, 46,7% (164,0 mil) transitaram para o emprego e 19,4% (68,0 mil) transitaram para a inatividade”, informa o gabinete de estatísticas, num destaque publicado esta manhã.

De notar que, entre 2024 e 2025, mais de metade dos desempregados de curta duração (56,4% ou 124,9 mil pessoas) transitaram para o emprego.

Por outro lado, das pessoas que estavam empregadas em 2024, a maioria (95,5% ou cerca de 4,9 milhões de pessoas) permaneceram nessa situação, enquanto 2,2% (111,2 mil indivíduos) transitaram para o desemprego e 2,3% (118,7 mil indivíduos) passaram à inatividade).

“Ao mesmo tempo, transitaram para um trabalho por conta de outrem 12,8% (94,5 mil) das pessoas que tinham um trabalho por conta própria e 40,9% (143,8 mil) das pessoas que se encontravam desempregadas”, acrescenta o INE.

Além disso, do total de trabalhadores por conta de outrem que, em 2024, tinham um contrato de trabalho com termo ou outro

tipo de contrato, 40,8% (282,8 mil) passaram a ter um contrato sem termo em 2025.

“Do número de pessoas que, em 2024, tinham um emprego a tempo parcial, 32,3% (138,8 mil) passaram a trabalhar

a tempo completo em 2025“, salienta o gabinete de estatísticas, que dá conta ainda que “a percentagem de pessoas que permaneceram empregadas entre 2024 e 2025, mas que mudaram de emprego, fixou-se nos 9,5% (464,9 mil)“.

“No mesmo período, 2,9% (143,3 mil) das pessoas que permaneceram empregadas continuaram a ter dois ou mais empregos e 2,5% (124,2 mil) das pessoas que tinham um emprego passaram a ter dois ou mais empregos”, observa o INE.

Os dados divulgados esta manhã permitem também perceber que, do total de jovens dos 16 aos 34 anos que, em 2024, não estavam empregados, nem em educação ou formação (NEEF), 39,1% (78,8 mil) transitaram para o emprego em 2025, enquanto 21,5% (43,3 mil) passaram a frequentar o ensino ou formação.

Face a estes dados, o INE calcula que o fluxo líquido do emprego (o total de entradas menos o total de saídas) foi de sinal positivo, tendo sido estimado em 163 mil pessoas. Já o fluxo líquido do desemprego foi de sinal negativo, tendo sido estimado em 14 mil pessoas.

(Notícia atualizada às 11h27)