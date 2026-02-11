Saks encerra mais nove lojas nos EUA

A companhia que detém os armazéns Saks está em fase de restruturação. Esta terça-feira anunciou o encerramento de mais nove lojas e o fim de alguns serviços personalizados.

A Saks Global Enterprises confirmou esta terça-feira que vai encerrar nove lojas, em vários pontos dos EUA, procurando concentrar a sua oferta nas localizações mais rentáveis, após a declaração de bancarrota, de acordo com um comunicado da empresa norte-americana.

“Estas medidas destinam-se a impulsionar a transformação da Saks Global, com foco no serviço ao cliente de luxo, no reforço das relações com parceiros de marca e no aumento das vendas a preço integral, de modo a assegurar um crescimento rentável e sustentável”, refere a empresa.

“Estamos a iniciar um conjunto de ações para reforçar a Saks Fifth Avenue, a Neiman Marcus e a Bergdorf Goodman como destinos de referência no luxo, com uma experiência de compra multicanal integrada”, afirma Geoffroy van Raemdonck, CEO da Saks Global, no mesmo comunicado. “Importa sublinhar que as oportunidades no mercado de luxo continuam sólidas, e a Saks Global está preparada para desempenhar um papel distinto e duradouro na indústria durante muitos anos”, acrescenta o gestor.

As lojas que permanecerão em operação estão a ser determinadas no âmbito do plano contínuo de otimização da presença física da empresa, com base em diversos fatores, incluindo desempenho e condições contratuais de arrendamento.

Estas são as lojas que vão fechar portas: The Summit – Birmingham, Alabama

Polaris Fashion Place – Columbus, Ohio

American Dream – East Rutherford, Nova Jérsia

Shops at Canal Place – Nova Orleães, Louisiana

Bala Plaza – Filadélfia, Pensilvânia

Biltmore Fashion Park – Phoenix, Arizona

Stony Point Fashion Park – Richmond, Virgínia

Utica Square – Tulsa, Oklahoma

Copley Place – Boston, Massachusetts, que pertence ao universo Neiman Marcus

A empresa garante ainda que, “com exceção das localizações específicas que iniciam processos de liquidação, as lojas físicas e as plataformas de comércio eletrónico da Saks Fifth Avenue, da Neiman Marcus e da Bergdorf Goodman continuam a operar normalmente. Não há alterações à presença operacional da Bergdorf Goodman”.

Foi também tomada a decisão de encerrar a maioria dos seus espaços autónomos Fifth Avenue Club, dedicados a serviços personalizados de styling, e, a partir de 19 de fevereiro, “os clientes que pretendam comprar na Horchow serão redirecionados para a categoria Casa no site NeimanMarcus.com”, onde continuarão a encontrar a totalidade das marcas e categorias de produto anteriormente disponíveis em Horchow.com.

“Esta transição permitirá ganhos de eficiência relevantes e uma integração mais estreita entre as áreas de compras, marketing e tecnologia”, defende a empresa. As medidas agora anunciadas fazem parte do plano de restruturação da Saks Global, depois de ter entrado com um pedido de insolvência no início de janeiro.

No início deste mês, a empresa já tinha anunciado o encerramento de 23 lojas Saks Off 5th. As lojas desta cadeia mantêm-se apenas em 12 localizações de Nova Iorque, Florida, Nova Jérsia, Geórgia, Califórnia e Texas se vão manter abertas.

Os credores da empresa, com Chanel e Kering à cabeça, serão ouvidos no dia 23 de fevereiro.