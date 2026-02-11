Super Bowl LX tem segunda maior audiência da sua história nos EUA

O evento reuniu 124,9 milhões de telespetadores nos EUA no último domingo, com o haltime show de Bad Buny a ser visto por 128,2 milhões de indivíduos. Kendrick Lamar, em 2025, teve mais espectadores.

O Super Bowl LX registou este ano a segunda maior audiência da história do evento, apenas atrás do valor registado em 2025. De acordo com os dados da Nielsen — entidade responsável pela medição das audiências nos Estados Unidos da América, o equivalente ao trabalho realizado pela Gfk em Portugal –, estima-se que 124,9 milhões de telespetadores assistiram à vitória dos Seahawks contra os Patriots.

Em 2025 tinha sido registado um recorde de 127,7 milhões, o que significou que foi o segundo programa mais visto da história da televisão norte americana — apenas atrás da transmissão da chegada do Homem à Lua em 1969, refere a Deadline. O pico máximo de audiência deste ano foi de 137,8 milhões, o que, segundo o comunicado da NBCUniversal — responsável pela emissão deste ano –, é o maior valor da história da televisão norte-americana.

Analisando apenas o espetáculo de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl — onde o artista utilizou uma peça da Zara fabricada em Santo Tirso — , este alcançou uma audiência média de 128,2 milhões de telespetadores — entre as 20h15 e as 20h30 no fuso horário da costa leste dos EUA. Este valor é abaixo do recorde registado em 2025, com 133,5 milhões de espectadores no concerto de Kendrick Lamar. Será revelada a audiência global para o espetáculo na próxima semana.

A imprensa internacional nota que o jogo de domingo foi o primeiro sob a medição “Big Data + Panel” da Nielsen, que tende a beneficiar os eventos em direto. No último ano, também foram adicionadas as visualizações fora de casa aos números medidos pela entidade. A Nielsen previu que provavelmente se daria um aumento de cerca de 3% na audiência como resultado desses esforços. No entanto, aponta-se que a grande vantagem dos Seahaks ao longo do jogo poderá ter afastado alguns telespetadores após o intervalo. A Nielsen aproveitou a transmissão deste ano para testar uma contabilização mais precisa da visualização em conjunto. Os resultados desse piloto não foram incluídos nas audiências já disponibilizadas.

Nas redes sociais, o halftime show de Bad Bunny registou em apenas 24 horas quatro mil milhões de visualizações — para ser considerada visualização esta pode variar entre um a 30 segundos, dependendo da plataforma. Com base nos dados da Ripple Analytics citados pela NBCUniversal, é um aumento de 137% face ao valor registado por Kendrick Lamar no ano passado. A publicação mais vista no Instagram da NFL registou 179 milhões de visualizações, com 54% provenientes de fora dos EUA. Até o momento, o espetáculo reuniu mais 66 milhões de visualizações no Youtube oficial da NFL.

O espetáculo de Bad Bunny já levou os congressistas republicanos a pedirem ao regulador dos media nos EUA que multe e prenda o cantor e os executivos da NFL e da NBC, acusando o espetáculo do Super Bowl de incluir palavrões e “depravação indizível”.