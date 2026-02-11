Auditoria

Vitor Ribeirinho reeleito CEO da KPMG Portugal

Vitor Ribeirinho foi reconduzido na liderança da comissão executiva da consultora em Portugal por mais quatro anos.

O senior partner Vitor Ribeirinho, atual presidente executivo da KPMG em Portugal, foi reeleito CEO da consultora. O gestor, formado em contabilidade, vai liderar um novo ciclo estratégico de quatro anos, que terminará a 30 de setembro de 2030.

A recondução de Vitor Ribeirinho na liderança da KPMG aconteceu após uma reunião entre todos os sócios da empresa. Depois de ter assumido este cargo em 2021, voltou a receber a confiança do colégio de partners para mais um mandato à frente da comissão executiva.

“Nos últimos cinco anos foi feito um caminho muito relevante: crescemos no número de pessoas, nas receitas e na diversidade de serviços, e este novo mandato é um estímulo para continuarmos a fazer cada vez mais, com a mesma determinação e visão de futuro”, afirmou o senior partner e CEO da KPMG em Portugal, Vitor Ribeirinho, em declarações divulgadas esta quarta-feira em comunicado de imprensa.

Partilho praticamente uma vida com esta empresa. São mais de 30 anos de trabalho diário e é uma enorme honra poder continuar a contribuir para o seu crescimento. Conto, para isso, com a minha partnership e com a dedicação, talento e rigor das mais de 1.700 pessoas que, todos os dias, fazem de nós uma referência no mercado, e ainda com todos os nossos clientes e stakeholders”, assinalou ainda.

Formado em Contabilidade e Administração pelo Iscal, Vitor Ribeirinho é revisor oficial de contas em Portugal e perito contabilista em Angola. Juntou-se à KPMG em 1991, foi nomeado sócio de auditoria em 2002 e depois desempenhou o cargo de responsável pela área de Audit & Assurance, entre 2006 e 2021, e de vice-presidente da empresa a partir de 2016.

Entre 2021 e 2026, a KPMG aumentou em mais de 50% o número total de colaboradores, reforçou o processo de internacionalização com projetos em mais de 20 geografias e criou o “Conselho da Próxima Geração” (Next Generation Council), que é um órgão interno para dar voz aos jovens talentos de forma a estarem mais presentes nas decisões internas.

O pós-pandemia nesta firma foi também marcado pela inauguração do centro tecnológico de Évora que, atualmente, é também o espaço tecnológico de assessoria da KPMG na Europa, Médio Oriente e África. Ademais, procedeu-se à criação do cluster KPMG Portugal e Angola, que também está a cargo de Vitor Ribeirinho.

