5 coisas que vão marcar o dia

Esta quinta-feira, o INE vai medir o pulso ao setor da construção e o Reino Unido vai revelar os dados do PIB do quarto trimestre de 2025. Já os líderes da União Europeia vão reunir-se para discutir como aumentar a competitividade comunitária. A marcar o dia está ainda o julgamento do caso BES e a dupla autenticação para empresas na Segurança Social.

Como evolui o setor da construção?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai divulgar as estatísticas dos índices de produção, emprego, remunerações na construção relativos a dezembro de 2025. O índice de produção na construção abrandou para 3,0% em novembro, em termos homólogos, menos 0,1 pontos percentuais que em outubro. Apesar das subidas em termos homólogos, os dois elementos que compõem este índice tiveram variações em sentidos diferentes face a outubro.

Reino Unido mede pulso à economia

O Reino Unido vai divulgar números do crescimento do produto interno bruto (PIB) referentes ao quarto trimestre de 2025. No terceiro trimestre, a economia britânica cresceu só 0,1% em relação aos três meses anteriores. O Banco de Inglaterra antecipa uma ligeira aceleração para 0,2%.

Líderes da UE discutem competitividade

Esta quinta-feira, os líderes da União Europeia vão reunir-se, na Bélgica, num retiro informal organizado pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa, para discutir como aumentar a competitividade comunitária, face aos concorrentes Estados Unidos e China, quando se discute uma Europa a duas velocidades na cooperação financeira. O encontro não contará com a presença de Montenegro, uma vez que o primeiro-ministro cancelou a sua participação no retiro devido à situação de calamidade em Portugal.

Começa a funcionar dupla autenticação para empresas na Segurança Social

Chega esta quinta-feira o duplo fator de autenticação para as empresas na Segurança Social. O reforço de cibersegurança, que será pedido quando os empresários ou contabilistas entrarem na conta da empresa, inclui dois meses de transição e findos esse período passa a ser obrigatório. Em causa está a autenticação de dois fatores (2FA) que inclui a solicitação de um código/token, enviada para o telemóvel ou email, para se poder entrar no portal. O acesso exige um método extra além da palavra-passe e número de utilizador – ou, neste caso, de NIF – Número de Identificação Fiscal para as Finanças e de NISS – Número de Identificação de Segurança Social para a Segurança Social.

Prossegue julgamento do caso BES

Pelas 9h30, no Campus de Justiça, prossegue o julgamento do caso BES. O antigo presidente do banco, Ricardo Salgado, é o principal arguido e responde em tribunal por 62 crimes, alegadamente praticados entre 2009 e 2014. Entre os crimes imputados contam-se um de associação criminosa, 12 de corrupção ativa no setor privado, 29 de burla qualificada, cinco de infidelidade, um de manipulação de mercado, sete de branqueamento de capitais e sete de falsificação de documentos. Além de Salgado, estão também em julgamento outros 17 arguidos. Segundo o Ministério Público, a derrocada do GES terá causado prejuízos superiores a 11,8 mil milhões de euros.