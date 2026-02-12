«A felicidade das pequenas coisas», a mensagem da Fundação Juegaterapia no Dia Internacional do Cancro Infantil

A Fundação Juegaterapia, no âmbito do Dia Internacional do Cancro Infantil, comemorado a cada 15 de fevereiro, lança a sua nova campanha sob o lema «A felicidade das pequenas coisas».

Estima-se que, todos os anos, cerca de 400 000 crianças e adolescentes (dos 0 aos 19 anos) sejam diagnosticados com cancro em todo o mundo. Nos países com acesso a tratamentos avançados, mais de 80 % consegue superar a doença, mas esta realidade não é igual em todas as partes do mundo.

A entidade destacou que esses dados lembram a importância de continuar a impulsionar a investigação, garantir o acesso a terapias eficazes e também cuidar do bem-estar emocional dos pacientes e suas famílias durante todo o processo.

Nesse contexto, a Fundação apresenta a sua nova campanha anual, uma mensagem que acompanhará a entidade durante todo o ano e que reivindica que, mesmo no meio do tratamento, a felicidade não desaparece: ela se transforma.

E fá-lo através de um videoclipe onde Carla, Ilian, Bruno, Iker, Miguel, Sofía, Lola, Greta, Aarón, Álvaro, Lucas, Jesús, Mateo, Anas, Jardiell, Paula e Diego, meninas e meninos em tratamento oncológico e amigos, cantam uma adaptação do clássico de Romina e Al Bano «Felicidad», que cederam os seus direitos para apoiar a causa.

Um sorriso. Voltar à escola. Comer um gelado. Passear o cão. Sentir o sol no rosto. Gestos simples que muitas vezes consideramos naturais, mas que para uma criança em tratamento oncológico se tornam verdadeiras conquistas e uma poderosa fonte de alegria e esperança.

Segundo Mónica Esteban, presidente da Fundação Juegaterapia, «nos hospitais aprendemos que a felicidade está nos pequenos detalhes que fazem uma criança voltar a sorrir. E esse sorriso também faz parte do tratamento. As pequenas coisas podem ser enormes quando se está a lutar contra o cancro».

A campanha centra-se em histórias reais de meninas e meninos que encontram alegria no quotidiano. Porque quando o mundo se reduz a um quarto de hospital, o pequeno torna-se extraordinário.

Além do impacto emocional, a ciência apoia essa visão. Mario Alonso Puig, médico, divulgador e patrono de honra da Fundação Juegaterapia, afirmou que “quando uma pessoa se sente feliz, sabe-se que ocorrem mudanças no organismo: há uma maior ativação do nervo vago anterior e o coração entra no que se denomina coerência cardíaca. Isto tem um impacto muito importante na luta contra a doença, pois favorece uma ativação mais intensa do sistema imunitário, capaz de destruir bactérias, vírus e tumores. Encontrar esses momentos para nos equilibrarmos e agradecermos, mesmo em meio às dificuldades, é sem dúvida um fator muito importante na luta contra a doença.

Na Semana Internacional do Cancro Infantil, a Fundação Juegaterapia lembra a importância de continuar a promover iniciativas que cuidem não só do corpo, mas também das emoções, e de apoiar a investigação para continuar a avançar nos tratamentos.

Isabel, mãe de uma das crianças, afirma que a Fundação Juegaterapia é a única que tem estado ao seu lado. «Como diz o seu lema, “brincando, a quimioterapia passa a voar” e, tanto no quarto com a Playstation, como na sala de aula com os voluntários — que são maravilhosos —, as internações, que têm sido muitas, tornam-se muito mais suportáveis. Miguel está a adorar a oportunidade que lhe deram de ser ator na campanha».

Valle Sallés, vice-presidente da Fundação Juegaterapia, acrescenta que

«quando se convive com o cancro infantil, compreende-se que a vida se mede de outra forma. Mede-se pelos sorrisos arrancados no meio do medo, pelos jogos que transformam um quarto de hospital, pelos pequenos momentos que se tornam gigantes. Perante esta doença, cada momento conta. E fazer felizes as crianças em tratamento não é algo pequeno. É algo enorme. Porque nessa felicidade está a sua força… e também a nossa.»

JUEGATERAPIA

A Juegaterapia convida a sociedade a juntar-se ao movimento, partilhando nas redes sociais aquelas pequenas coisas que as fazem felizes através da hashtag #LaFelicidadDeLasPequeñasCosas.

Como parte desta campanha, a Fundação lança também o Saquito da Felicidade, um pequeno objeto muito especial criado para concentrar as risadas de três crianças em tratamento: Emily, Otto e Rosa. Um saquinho que, ao apertá-lo, deixa escapar muitas risadas contagiosas. «Porque às vezes a felicidade também pode ser guardada e partilhada», diz Emily.