Adidas e Bad Bunny aliam-se em “I’m Everything” para celebrar lançamento do BadBo 1.0

O lançamento da versão branca dos ténis da Adidas BadBo 1.0 ocorreu durante o espetáculo no intervalo do Super Bowl. Já estão esgotado no site da marca.

O efeito Bad Bunny continua a contagiar o mundo das marcas. O guarda-roupa do cantor latino para o intervalo da final do Super Bowl — que foi visto por 128,2 milhões de telespectadores nos EUA — tem sido comentado pelas redes sociais. A camisola da Zara fabricada em Santo Tirso tem dominado a conversa nacional, mas se olharmos para o restante guarda-roupa, destacam-se os ténis da Adidas BadBo 1.0, uma colaboração criada entre a marca e Bad Bunny do zero e cuja versão branca foi oficialmente lançada durante o evento.

Através da campanha “I’m Everything”, lançada a 2 de fevereiro, a marca já antecipava a novidade na colaboração que a une a Bad Bunny desde março de 2021. Em comunicado, a Adidas notava que “I’m Everything” reflete a crença do cantor latino de que a identidade não é definida por uma única definição.

“O novo Adidas BadBo representa aqueles que avançam sem um único caminho definido e que compreendem que não existem destinos finais, apenas partes da mesma jornada. Nascido da própria experiência de Bad Bunny ao recusar ser rotulado, o BadBo reflete a liberdade de nos tornarmos em tudo o que outrora imaginámos ser possível, afirma a marca, em comunicado.

A versão branca dos ténis foi lançada globalmente a 9 de fevereiro, tendo esgotado em apenas alguns minutos. De acordo com a Billboard, uma versão anterior, em castanho, esgotou logo após a vitória do cantor nos Grammy deste ano, tendo a produção estado limitada a apenas 1.994 pares — uma referência ao ano de nascimento de Bad Bunny. No mercado de revenda, o par chegou a mais de mil dólares, contra o valor de compra de 160 dólares.

O nome de Bad Bunny promete continuar na boca do mundo, mas por outras razões. Os congressistas republicanos pediram esta terça-feira ao regulador dos media nos EUA que multe e prenda o cantor e os executivos da NFL e da NBC, acusando o espetáculo do Super Bowl de incluir palavrões e “depravação indizível”.