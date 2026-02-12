Antas da Cunha Ecija assessora sócios da Lenargatecnic

A Antas da Cunha Ecija acaba de anunciar a assessoria jurídica prestada aos sócios da Lenargatecnic, sociedade detentora da fábrica Argatecnic, situada em Leiria, no âmbito da venda da empresa à Secil.

A operação contou com a assessoria de uma equipa multidisciplinar, liderada pelo sócio Amílcar Silva (responsável pela área de Corporate e M&A), com a colaboração dos sócios Pedro Quitéria Faria (área de laboral) e Joana Cunha D’Almeida (área fiscal).

Integraram ainda a equipa, Joana Soares Quirino (Consultora) e Margarida Lucas (Associada). A operação incluiu a estruturação e execução da operação de carve-in prévia à transação, todas as fases de negociação, bem como a preparação e implementação da documentação contratual necessária à concretização da venda.

Segundo Amílcar Silva: “Esta operação representa um momento particularmente relevante, não apenas pela dimensão e complexidade jurídica envolvidas, mas também pelo significado histórico e industrial da Argatecnic na região de Leiria”. E sublinha: “Foi um privilégio assessorar os sócios da Lenargatecnic ao longo de todo este processo, assegurando uma transição estruturada, equilibrada e juridicamente robusta para um grupo industrial de referência como a Secil”. O sócio da Antas da Cunha Ecija remata: “Esta transação reflete bem a capacidade da nossa equipa em acompanhar operações industriais complexas, incluindo reestruturações prévias e carve-ins, com uma abordagem integrada e altamente especializada”.