Audiossérie Uivar à Lua. Julião Sarmento ou Memória e Presente Permanente

O terceiro capítulo de Uivar à Lua é dedicado a Julião Sarmento, um artista que construiu um léxico visual próprio, onde a sensualidade convive com a memória e uma melancolia persistente.

Um artista que trabalhou todas as possibilidades de expressão plástica de uma forma quase militante. Um capítulo onde se fala do léxico visual próprio de Julião Sarmento e de como a vivência do presente está sempre contaminada por uma presença da memória que nos assalta permanentemente. Ou ainda, de como a sensualidade disfarça a melancolia que atravessa a sua obra.

Por Delfim Sardo, com música original de Paulo Furtado.

Moderação de Paulo Padrão.

Produção por Diogo Simões.

Este podcast está disponível no Spotify e na Apple Podcasts.