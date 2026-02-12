Buscas na Comissão Europeia por suspeitas na venda de 23 imóveis
A investigação em causa diz respeito à venda de 23 edifícios da Comissão Europeia ao Estado belga em 2024. O Ministério Público Europeu (EPPO) está a liderar a investigação.
A polícia belga fez buscas esta quinta-feira nos escritórios da Comissão Europeia no âmbito de uma investigação sobre a venda de vários edifícios da Comissão ao Estado belga em 2024, avança o Politico. O Ministério Público Europeu (EPPO), que está a liderar a investigação, confirmou que está a realizar “atividades de recolha de provas” relacionadas com uma “investigação em curso”.
Segundo o Politico, a investigação em causa diz respeito à venda de 23 edifícios da Comissão ao Estado belga em 2024. Um porta-voz da Comissão assegurou que a venda seguiu os procedimentos e protocolos estabelecidos.
“A Comissão Europeia está empenhada na transparência e na responsabilização e cooperará plenamente com a EPPO e as autoridades belgas competentes nesta matéria, fornecendo todas as informações e assistência necessárias para garantir uma investigação exaustiva e independente sobre este assunto”, disse o porta-voz.
