Chubb nomeia novo responsável por Portugal, Espanha e Itália

A seguradora Chubb anunciou na terça-feira a nomeação de José Ramón Morales como novo Diretor Executivo Regional da Região Sul (Espanha, Portugal, Itália) e Diretor do Centro de Subscrição da Europa Continental, Médio Oriente e Norte de África.

Morales irá assumir o cargo a partir de 1 de abril de 2026, substituindo Ignacio Borja, que ocupava as funções de Country President & Regional Executive Officer para o sul da Europa. Morales vai assumir a responsabilidade de continuar a desenvolver o Centro de Subscrição em Madrid.

“A experiência, o histórico e o estilo de liderança de José Ramón tornam-no a pessoa certa para liderar a Região Sul, cumprir os planos de negócios e contribuir de forma mais ampla para o crescimento e o sucesso dos negócios na EMEA”, disse Peter Kelaher, presidente da divisão da Europa Continental, Médio Oriente e Norte de África.

José Ramón Morales trabalhou, desde 2022, na Everest como Head of Spain e, posteriormente, como Head of Southern Europe. Foi ainda Country Leader na AXA XL e na XL Catlin, tendo também desempenhado outros cargos na Aon, QBE e Gen Re.