Mondego em “situação de risco” com barragem da Aguieira a 99%. Tejo sobe durante a noite

Dezasseis pessoas já morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados, assim como danos em infraestruturas, como um troço da A1 que desabou em Coimbra e vai demorar “semanas” a reparar. O Governo prolongou até ao dia 15 a situação de calamidade para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Vem aí a depressão Oriana, que não irá afetar diretamente Portugal continental diretamente, mas causará, de quinta para sexta-feira, períodos de chuva, por vezes forte, e vento com rajadas até 80 quilómetros por hora em quase todo o país.

