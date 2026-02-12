Direto Mondego em “situação de risco” com barragem da Aguieira a 99%. Tejo sobe durante a noite
Vem aí a depressão Oriana, que causará, de quinta para sexta-feira, períodos de chuva, por vezes forte, e vento com rajadas até 80 quilómetros por hora em quase todo o país.
Dezasseis pessoas já morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados, assim como danos em infraestruturas, como um troço da A1 que desabou em Coimbra e vai demorar “semanas” a reparar. O Governo prolongou até ao dia 15 a situação de calamidade para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.
Mondego em “situação de risco” com barragem da Aguieira a 99%. Tejo sobe durante a noite
