Direto Mondego em “situação de risco” com barragem da Aguieira a 99%. Tejo sobe durante a noite

  • ECO
  • 7:31

Vem aí a depressão Oriana, que causará, de quinta para sexta-feira, períodos de chuva, por vezes forte, e vento com rajadas até 80 quilómetros por hora em quase todo o país.

Dezasseis pessoas já morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados, assim como danos em infraestruturas, como um troço da A1 que desabou em Coimbra e vai demorar “semanas” a reparar. O Governo prolongou até ao dia 15 a situação de calamidade para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Vem aí a depressão Oriana, que não irá afetar diretamente Portugal continental diretamente, mas causará, de quinta para sexta-feira, períodos de chuva, por vezes forte, e vento com rajadas até 80 quilómetros por hora em quase todo o país.

Acompanhe aqui as últimas notícias sobre o mau tempo.

Troço da A1 vai demorar “semanas” a reparar. Veja as opções

ECO, Lusa,

Abatimento na principal autoestrada do país aconteceu no local onde o dique rebentou em Casais, na margem direita do Mondego, ao quilómetro 191. Brisa sugere alternativas através da A8/A17/A25 ou IC2.