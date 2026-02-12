Empresas passam a ter até dia 25 de cada mês para pagar contribuições à Segurança Social
Até agora as empresas tinham até dia 20 de cada mês para efetuar o pagamento das contribuições, com esta alteração "o prazo limite de pagamento passa agora a ser o dia 25".
As empresas vão passar a ter até dia 25 de cada mês (ou o dia útil seguinte, caso este coincida com um fim de semana ou feriado) para pagarem as contribuições à Segurança Social.
“O prazo limite para o pagamento das contribuições das entidades empregadoras à Segurança Social foi alargado, oferecendo maior flexibilidade no cumprimento das obrigações contributivas”, lê-se numa nota publicada na quarta-feira no site do instituto.
Deste modo, se até agora as empresas tinham até dia 20 de cada mês para efetuar o pagamento das contribuições, com esta alteração “o prazo limite de pagamento passa agora a ser o dia 25 de cada mês (ou o dia útil seguinte, caso este coincida com um fim de semana ou feriado)”.
Com esta atualização, “as contribuições relativas ao mês de janeiro já podem ser liquidadas até ao próximo dia 25 de fevereiro”, acrescenta a Segurança Social.
