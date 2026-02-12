Governo aprova 22,9 milhões para a GNR comprar veículos, fardamento e alimentação para messes

A Guarda Nacional Republicana (GNR) recebeu luz verde do Governo para realizar compras de artigos de fardamento, veículos ligeiros de patrulha e produtos alimentares para as messes da Escola da Guarda, no total de 22,9 milhões de euros, até 2030.

Esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, o Governo aprovou uma resolução que autoriza esta força de segurança a fazer “aquisição e gestão de artigos de fardamento, para fornecimentos no âmbito do Regulamento de Uniformes da GNR, num montante global máximo de 13,2 milhões de euros, para os anos de 2026 a 2030″.

O Conselho de Ministros aprovou ainda a GNR a adquirir “diversos veículos ligeiros de patrulhamento costeiro, possibilitando à Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) da GNR com o apoio dos Comandos Territoriais dos Açores (CTerAçores) e Madeira (CTerMadeira), assegurar a vigilância e o controlo das fronteiras marítimas e terrestres de Portugal”.

Esta compra, “com comparticipação de fundos europeus e despesa”, será realizada em 2027, com um financiamento total de 5,6 milhões de euros, informa o Governo em comunicado.

O Executivo autorizou ainda a compra de “géneros alimentares para as messes da Escola da Guarda, para o período 2026-2029, num montante global de 4,1 milhões de euros”.