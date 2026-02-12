Greve na Lufthansa cancela mais de 460 voos na Alemanha e afeta 16 ligações em Portugal
Greve de dois sindicatos está a paralisar tanto os voos comerciais como os de carga, e ocorre um dia antes da chegada dos líderes mundiais a Munique para participar na Conferência de Segurança.
A Lufthansa cancelou esta quinta-feira mais de 460 voos a partir de aeroportos alemães, afetando 16 ligações nos aeroportos portugueses e cerca de 69.000 passageiros, devido à greve de pilotos e tripulantes de cabine.
Segundo a Associação Alemã de Aeroportos (BDL), a greve dos sindicatos Vereinigung Cockpit e UFO está a paralisar tanto os voos comerciais como os de carga, e ocorre um dia antes da chegada dos líderes mundiais a Munique para participar na Conferência de Segurança.
Pelas 10h35, contavam-se 16 voos cancelados para as cidades de Frankfurt e Munique, nos aeroportos nacionais, de acordo com o site da ANA-Aeroportos de Portugal.
Concretamente, os pilotos manifestam-se para reclamar pensões mais elevadas, também na Lufthansa Cargo, enquanto o outro coletivo pretende forçar as negociações sobre vários acordos coletivos na empresa principal, a Lufthansa, e na filial regional, a CityLine.
No site, a Lufthansa avisou que será obrigada a ajustar o seu horário de voos, destacando que os passageiros cujos voos são afetados pela greve estão a ser reprogramados. “Lamentamos os inconvenientes que a greve possa causar aos seus planos de viagem e agradecemos a sua compreensão”, acrescentou a companhia na sua mensagem.
No entanto, os voos operados pela Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Swiss, Air Dolomiti, Discover Airlines, Edelweiss e Lufthansa City Airlines não serão afetados pela greve.
