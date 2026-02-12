Grupo Vila Galé mantém dois dos quatro hotéis em Cuba abertos, mas situação pode mudar

O administrador da Vila Galé, Gonçalo Rebelo de Almeida, diz que o grupo mantém dois hotéis em Cuba abertos, de quatro que lá tem, mas que a situação está a ser revista a todo o momento. “Não posso adiantar muito porque temos ainda dois hotéis abertos, mas estão a rever os planos a todo a tempo e, portanto, vão suspendendo e encerrando temporariamente os hotéis, vão concentrando (os turistas) noutros, isto tem alguma dinâmica“, disse o responsável aos jornalistas à margem do 35.º Congresso Nacional da AHP, organizado pela Associação da Hotelaria de Portugal, no Porto.

Na terça-feira, foram as companhias aéreas canadianas Air Transat e WestJet a anunciarem a suspensão dos voos para Cuba, onde os stocks de combustível têm diminuído rapidamente desde que os Estados Unidos aumentaram a pressão sobre a ilha comunista, que tem uma dependência do mercado canadiano enquanto mercado emissor de turistas.

Cuba sofre as consequências da suspensão das entregas de petróleo da Venezuela, ordenada pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, após a captura do líder venezuelano Nicolás Maduro pelas forças armadas norte-americanas no início de janeiro.

O grupo português é o único hoteleiro a operar em Cuba, onde conta com os hotéis Vila Galén Cayo Paredón Grande, localizado nos cayos da costa norte, o Vila Galé Cayo Santa María, situado em Cayo Santa María, o Vila Galé Tropical Varadero, localizado em Varadero, e o Havana na capital cubana.

“Temos esses dois nos Cayo abertos, porque tinham ainda operações de canadianos (…), mas estes hotéis podem vir a ficar temporariamente encerrados”, reforçou, acrescentando que o grupo ainda não recebeu hospedes de outros hotéis. Entretanto, a situação pode inverter e “em Varadero pode haver a possibilidade de reabrir”.

“Cuba tem uma oferta hoteleira gigantesca. Os dois (hotéis) dos cayos têm cada um 600 quartos e o Vardero tem 450. O de Havana tem 60 quartos. Neste momento estão fechados dois, mas pode inverter”, insistiu.

Questionado sobre a origem dos turistas na altura do encerramento, o administrador disse que tinham “algum mercado português” e depois “outros mercados distribuídos, mas maioritariamente mercado canadiano”. Gonçalo Rebelo de Almeida confirmou que a altura do ano em que Cuba recebe mais portugueses é na época alta, com as operações ‘charter’ a decorrerem normalmente em maio e outubro.

“Até à data, a informação que existe é que a operação da Ávoris com saída de Portugal ainda está para avançar”, disse. Na quarta-feira, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros afirmou que o Governo acompanha a situação.

“A questão de Cuba é acompanhada por nós com muita atenção e também com preocupação, evidentemente”, disse Paulo Rangel, quando questionado pelos jornalistas sobre a situação naquela ilha das caraíbas, também à margem do 35.º Congresso Nacional da AHP.

Em resposta à pressão de Washington, o Governo cubano anunciou medidas de emergência, incluindo uma semana de trabalho de quatro dias para as empresas estatais e restrições à venda de combustível. A Air Canada também já tinha anunciado o cancelamento de voos para Cuba e todas apontaram o objetivo de repatriar passageiros.

No fim de semana, autoridades cubanas informaram as companhias aéreas de que o abastecimento de combustível de aviação seria interrompido durante um mês a partir da meia-noite de segunda-feira. Segundo a Administração Federal da Aviação dos Estados Unidos (FAA), os aeroportos internacionais do país esgotaram as reservas de combustível Jet A1, o mais utilizado pela aviação comercial, não estando disponível entre 10 de fevereiro e 10 de março nos nove principais aeroportos.

A russa Aeroflot alterou horários de voos e suspendeu a venda de bilhetes, enquanto a espanhola Iberia flexibilizou tarifas para passageiros com viagens marcadas e a Air Europa confirmou uma escala em Santo Domingo (República Dominicana) para reabastecimento nos voos de e para Havana.