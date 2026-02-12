Hermès supera pela primeira vez os 16 mil milhões em receitas à boleia de malas Birkin e Kelly

A empresa francesa contraria os resultados das concorrentes LVMH e Kering e cresce em 2025. Os acessórios em pele continuam a ser alavancas para a marca. A Ásia, sem o Japão, encolheu.

A francesa Hermès fechou 2025 com receitas de 16.002 milhões de euros, superando pela primeira vez a fasquia dos 16 mil milhões, de acordo com os resultados apresentados pela empresa esta quinta-feira. A divisão de marroquinaria, onde se incluem os seus produtos mais conhecidos, as malas Birkin e Kelly, é o mais forte. Perfumes e relojoaria contrariam a tendência de crescimento.

A Hermès aumentou também o resultado operacional recorrente para 6,5 mil milhões, mais 7% do que no ano anterior. A margem operacional melhorou para 41%, face a 40,5% em 2024. Números positivos num setor em que os dois maiores atores do mercado, LVMH e Kering, não mostraram tão bons resultados.

A marroquinaria e selaria, onde se incluem peças de assinatura da marca como as malas Birkin e Kelly, representa cerca de 44% das receitas, e manteve-se como principal motor, com um crescimento de 13,1%, suportado pelo aumento de capacidade produtiva em França. O ready to wear e acessórios cresceram 6,1%, enquanto a seda e têxteis subiu 4,7%. Em sentido contrário, a divisão de perfumes e beleza recuou 7,6%, penalizada pela comparação com o ano de lançamento do perfume Barénia em 2024. Na relojoaria, apesar de ter recuperado no segundo semestre de 2025, caiu 1,5%.

Geograficamente, todas as regiões registaram crescimento:

A Ásia, sem Japão, aumentou 4,9%, e o Japão destacou-se com 14,1%.

As Américas cresceram 12,4%.

A Europa, sem França, subiu 11,3%. Em França avançou 8,9%.

O Médio Oriente registou uma das maiores evoluções: 14,9%.

O lucro líquido atribuível ao grupo fixou-se em 4,524 milhões, abaixo dos 4,603 milhões de 2024 devido à contribuição excecional sobre os lucros das grandes empresas em França, segundo a Hermès.

Pontos fracos: China, perfumes e relógios

Para 2026, duas áreas merecem especial atenção: a desaceleração de crescimento da Hermès na Ásia, excluindo o Japão, que se verificou sobretudo no quarto trimestre, assim como a contração nas áreas de perfumes e relojoaria. Sobre esta última, Axel Dumas foi breve: “Há trabalho a fazer”.

O CEO da Hermès, descendente do fundador da Hermès, Thierry Hermès, foi cauteloso quando ao crescimento na China. “O ano novo chinês tem um grande impacto nas nossas vendas e é difícil entender o resultado, já que começa em diferentes alturas. Há um ano foi em janeiro, este ano será a meio de fevereiro, não teremos uma ideia clara sobre o que vai acontecer [em 2026] antes do final do primeiro trimestre”, disse, durante a apresentação de resultados, esta quinta-feira de manhã, em Paris.

A empresa vai propor um dividendo anual de €18 por ação, incluindo um intercalar de €5 já pago em fevereiro de 2026.

(Em atualização)