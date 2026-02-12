Kristin. Altri paga suplemento extraordinário por madeira das áreas afetadas

A Altri anunciou esta quinta-feira que vai reforçar o apoio aos seus parceiros florestais das zonas afetadas pela passagem da depressão Kristin. Entre as medidas previstas constam um suplemento extraordinário para madeira proveniente de povoamentos afetados, prioridade na receção da biomassa florestal residual e apoio ao restabelecimento do potencial produtivo das explorações florestais afetadas.

“Esta iniciativa visa mitigar os efeitos do agravamento das condições de exploração florestal, num período particularmente exigente para toda a fileira, contribuindo para a continuidade da atividade, para a estabilidade económica dos parceiros e para a resiliência dos territórios mais afetados“, justifica a papeleira portuguesa, em comunicado enviado às redações.

Segundo a empresa, “a degradação das condições de acesso, o aumento dos custos operacionais e a complexidade acrescida das operações florestais colocam desafios relevantes à gestão ativa da floresta e à sustentabilidade da atividade”.

A produtora de fibras celulósicas, cujas três fábricas em Portugal compreendem uma capacidade instalada superior a 1,1 milhões de toneladas por ano, segue assim os passos da concorrente Navigator, que no início desta semana também avançou com medidas de apoio a produtores florestais afetados pelas tempestades recentes.

A empresa portuguesa de produção de pasta e de papel manifestou “total disponibilidade para receber, nos próximos meses, a madeira fina (ou madeira jovem) que se partiu ou dobrou devido aos efeitos da intempérie”. “A receção desta madeira irá decorrer sem penalização ou desconto até 30% do volume por carga originária dos 60 concelhos afetados. Como é usual, a madeira tem de ser recebida na forma e dimensões de corte adequadas, sendo criadas medidas especiais de inspeção para garantir este requisito”, vincou a Navigator.