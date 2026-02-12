Laura Gonçalves lidera Powerdot em Portugal e Espanha

A Powerdot tem uma nova líder na Península Ibérica. Laura Gonçalves é a escolhida para assumir a liderança do operador português de carregamento de veículos elétricos em espaços comerciais em Portugal e Espanha. José Maria Sacadura, cofundador da empresa e até aqui general manager em Portugal, assume como chief development officer (CDO) da empresa.

Nos últimos três anos, Laura Gonçalves conduziu a expansão da Powerdot em Espanha, triplicando a rede de pontos de carregamento e consolidando a presença da empresa no país. “Ao reunirmos Espanha e Portugal sob uma única liderança, vamos tirar partido da posição da Powerdot como o maior operador independente de carregamento na Península Ibérica para acelerar a execução em toda a região. Trata-se de dois mercados fortemente interligados, onde muitos dos nossos parceiros já operam além-fronteiras. Gerir a Ibéria como uma única região permite-nos avançar mais rapidamente, operar de forma mais eficiente e construir parcerias mais fortes e consistentes.”, explica Laura Gonçalves, citada em comunicado.

Laura Gonçalves iniciou a sua carreira na McKinsey, tendo depois participado no lançamento da Uber e Uber Eats em Portugal e, mais tarde, integrado a equipa da Amazon, onde trabalhou no desenvolvimento do retalho e das operações do marketplace. Na Powerdot, liderou a expansão do negócio em Espanha, tornando-o num dos mercados estratégicos da empresa.

Esta transição assinala também uma mudança na carreira de José Maria Sacadura, cofundador da empresa e até aqui general manager em Portugal, que assume agora o cargo de chief development officer (CDO). Nesta posição, irá concentrar-se no desenvolvimento de parcerias comerciais com os principais fabricantes automóveis presentes na Europa. Enquanto cofundador da Powerdot, José Maria Sacadura foi responsável pelo desenvolvimento da operação em Portugal desde o arranque, alcançando cerca de 550 localizações e mais de 2.100 pontos de carregamento.

“Contar com dois líderes desta dimensão na nossa equipa permite-nos assumir apostas ambiciosas e executar com base numa experiência comprovada. Ao juntar as equipas de Espanha e Portugal, a liderança de Laura Gonçalves irá amplificar o impacto da Powerdot na Ibéria, gerar uma economia de escala e apoiar a transição regulatória em Portugal”, sintetiza Luís Santiago, cofundador e CEO da Powerdot.