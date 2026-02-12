Ideias +M

Ligação emocional influencia decisões de compra de 93% dos portugueses

 + M,

O mais recente estudo da ConsumerChoice sobre a "Relação dos Consumidores com as Marcas" revela ainda que o preço continua a ser o principal fator de decisão para 64% dos entrevistados.

A maior parte dos portugueses — 93% — reconhece que a ligação emocional influencia a sua decisão de compra, pelo menos em algum grau. Para 21%, essa influência é elevada e para 45% é moderada, revela o mais recente estudo da ConsumerChoice sobre a “Relação dos Consumidores com as Marcas”.

Quando a relação envolve um maior compromisso financeiro, como nas categorias de “Tecnologia e Eletrónica” ou “Mobiliário e Decoração”, o preço, as características funcionais e a relação qualidade–preço assumem um papel central. Mesmo assim a confiança na marca continue a ser valorizada.

A ligação emocional tem maior relevância em categorias de consumo frequente e próximas do quotidiano, como a “Alimentação e Bebidas”, “Vestuário e Calçado” e “Produtos de Higiene e Cosmética”.

Quando questionados sobre o principal fator de decisão no momento de escolha de uma marca, 64% dos entrevistados indica o preço como determinante, seguido da qualidade funcional — 46%. A ligação emocional surge como critério principal apenas para 19%. Ainda assim, 40% dos inquiridos prefere uma combinação equilibrada entre preço, qualidade e ligação emocional.

No que diz respeito à comunicação, as campanhas promocionais e focadas no preço continuam a ser as mais eficazes. São referidas por 59% dos participantes como reforçadoras da relação com as marcas. As campanhas baseadas em valores como sustentabilidade, inclusão e propósito — 34% –, e as campanhas emocionais ou fundamentadas em storytelling — 30% — são mencionadas também pelos consumidores. Por fim, o humor é valorizado por 27%, enquanto o recurso a figuras públicas ou influenciadores tem um impacto residual — 7%.

Metodologia

Este questionário foi respondido por 851 portugueses, 52% de pessoas do sexo feminino e 48% do masculino. Quanto às idades compreendidas dos inquiridos: a faixa etária de 35 a 44 anos representa 15% dos participantes, 14% tem entre 26 a 34 anos e 13% têm entre 18 a 25 anos. Os consumidores a partir dos 44 anos correspondem a 58%. A maioria dos participantes está localizada na área da Grande Lisboa (41%), Centro (19%), região do Norte (15%), Grande Porto (13%) e a restante percentagem encontra-se distribuída em outros pontos do país.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Ligação emocional influencia decisões de compra de 93% dos portugueses

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Ideias +M
A lágrima no olho é algo positivo? As emoções na publicidade

Quais as emoções que a publicidade deve gerar para ficar na memória? António Fuzeta da Ponte, da Nos, Joana Nunes, da Nova IMS, e Margarida Costa, da Yada Yada, explicam o papel do neuromarketing.

Rafael Correia, Diogo Simões, Hugo Amaral,

+M
Como ganhar o Natal? Intuição e/ou dados são respostas

Intuição e/ou dados? Luís Lobato Almeida, do Pingo Doce, Andreia Vaz, da Worten, e Margarida Costa, da Yadayada, dão a resposta, num painel sobre o branded reach dos anúncios deste Natal.

Rafael Correia, Diogo Simões, Hugo Amaral,

+M
Consumidores pedem medidas contra publicidade disfarçada

Um estudo realizado por organizações de consumidores de 12 países da UE concluiu, por exemplo, que os influenciadores não divulgam a ligação às marcas em 67% dos vídeos em que promoviam 'fast food'.

Lusa,