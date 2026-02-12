Ligação emocional influencia decisões de compra de 93% dos portugueses

O mais recente estudo da ConsumerChoice sobre a "Relação dos Consumidores com as Marcas" revela ainda que o preço continua a ser o principal fator de decisão para 64% dos entrevistados.

A maior parte dos portugueses — 93% — reconhece que a ligação emocional influencia a sua decisão de compra, pelo menos em algum grau. Para 21%, essa influência é elevada e para 45% é moderada, revela o mais recente estudo da ConsumerChoice sobre a “Relação dos Consumidores com as Marcas”.

Quando a relação envolve um maior compromisso financeiro, como nas categorias de “Tecnologia e Eletrónica” ou “Mobiliário e Decoração”, o preço, as características funcionais e a relação qualidade–preço assumem um papel central. Mesmo assim a confiança na marca continue a ser valorizada.

A ligação emocional tem maior relevância em categorias de consumo frequente e próximas do quotidiano, como a “Alimentação e Bebidas”, “Vestuário e Calçado” e “Produtos de Higiene e Cosmética”.

Quando questionados sobre o principal fator de decisão no momento de escolha de uma marca, 64% dos entrevistados indica o preço como determinante, seguido da qualidade funcional — 46%. A ligação emocional surge como critério principal apenas para 19%. Ainda assim, 40% dos inquiridos prefere uma combinação equilibrada entre preço, qualidade e ligação emocional.

No que diz respeito à comunicação, as campanhas promocionais e focadas no preço continuam a ser as mais eficazes. São referidas por 59% dos participantes como reforçadoras da relação com as marcas. As campanhas baseadas em valores como sustentabilidade, inclusão e propósito — 34% –, e as campanhas emocionais ou fundamentadas em storytelling — 30% — são mencionadas também pelos consumidores. Por fim, o humor é valorizado por 27%, enquanto o recurso a figuras públicas ou influenciadores tem um impacto residual — 7%.

Metodologia

Este questionário foi respondido por 851 portugueses, 52% de pessoas do sexo feminino e 48% do masculino. Quanto às idades compreendidas dos inquiridos: a faixa etária de 35 a 44 anos representa 15% dos participantes, 14% tem entre 26 a 34 anos e 13% têm entre 18 a 25 anos. Os consumidores a partir dos 44 anos correspondem a 58%. A maioria dos participantes está localizada na área da Grande Lisboa (41%), Centro (19%), região do Norte (15%), Grande Porto (13%) e a restante percentagem encontra-se distribuída em outros pontos do país.