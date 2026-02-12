Linha de tesouraria duplicada para mil milhões de euros. Montenegro anuncia criação de PRR nacional

O primeiro-ministro anunciou que a linha de tesouraria de 500 milhões de euros vai ser duplicada para mil milhões, tendo em conta a forte procura, e anunciou que vai criar um PRR nacional.

De visita a Alcácer do Sal, Luís Montenegro anunciou que já foram submetidas 3.500 candidaturas à linha de tesouraria, que rondam os 700 milhões de euros, por isso o plafond global da linha será aumentado para mil milhões de euros, equiparando assim a linha de investimento.

Um salto face às 2.038 empresas que já tinham apresentado candidatura na terça-feira, num montante global de 627 milhões de euros, como revelou no dia anterior o presidente executivo do Banco de Fomento, no Parlamento.

Em Conselho de Ministros subimos de 500 para mil milhões o volume global da linha de tesouraria, que é um empréstimo, mas dá um período de carência Luís Montenegro Primeiro-ministro

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, o Governo aprovou uma Resolução “que reforça a Linha de Apoio à Reconstrução (Tesouraria), destinada a suprir necessidades imediatas de liquidez e tesouraria de entidades das zonas afetadas pela tempestade «Kristin», de 500 milhões para mil milhões de euros”.

“Este reforço torna-se necessário uma vez que o valor de solicitações superou o plafond inicial”, justifica ao comunicado.

Luís Montenegro explicou a uma lojista de Alcácer que poderia candidatar-se à linha de tesouraria para fazer face aos prejuízos sofridos na sua loja e, depois de receber o seguro, poderá saldar a dívida contraída. Sendo que o chefe do Executivo espera que 80% das peritagens sejam executadas nos próximos 15 dias.

“O Estado não pode nem deve substituir-se aos seguros que devem assumir as suas responsabilidades”, frisou Montenegro pedindo às seguradoras que sejam “rápidas e consequentes nas avaliações que fazem, porque as pessoas precisam de ajuda agora”.

“A linha de tesouraria está a ser muito mais procurada, mais até do que a de recuperação, e eu percebo, porque as pessoas precisam de um financiamento imediato, mesmo que dentro de dois ou três meses venham a receber do seguro”, sublinhou Montenegro que assumiu interinamente a pasta da Administração Interna, após a demissão da ministra Maria Lúcia Amaral.

Montenegro pediu ainda um esforço adicional de vistoria para que as verbas de apoio à reconstrução das casas para garantir a sua habitualidade e das empresas, ainda que já estejam a ser feitos pagamentos em ambos os casos. “Estamos conscientes que, um pouco por todo o lado, há pequenas ribeiras, açudes, represas, cursos de água que estão em perigo iminente, derrocadas, um pouco por todo o país”, sublinhou o primeiro-ministro.

Por isso anunciou que em Conselho de Ministros começou a ser projetado um grande Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) para Portugal para se poder chegar a todo o território.

Teremos um PTRR, um Programa de Recuperação e Resiliência Português, exclusivamente português para podermos sair desta sucessão de intempéries, mais fortes e mais resilientes. Luís Montenegro Primeiro-ministro

“Ninguém vai ser esquecido. Vamos ter uma resposta nacional para um problema que afetou todo o território, com particularidades em alguns desses espaços territoriais”, disse.

“Teremos um PTRR, um Programa de Recuperação e Resiliência Português, exclusivamente português para podermos sair desta sucessão de intempéries, mais fortes e mais resilientes, recuperados socialmente do ponto de vista de dinâmica económica e com uma atuação absolutamente imprescindível sobre as infraestruturas mais críticas, infraestruturas básicas – rodoviárias, ferroviárias e abastecimento de energia elétrica, de água, serviços públicos”, explicou Montenegro, sem dar mais detalhes porque “ainda não é o dia para anunciarmos ao país o plano que temos em mente para os próximos anos em Portugal”.

“Temos pela frente um desafio enorme nos próximos anos de recuperarmos e tornar-nos mais resistentes a uma eventual repetição deste ou outros fenómenos de igual gravidade”, concluiu.