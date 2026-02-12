Lucro do Montepio cai 5,6% para 104 milhões em 2025 com “normalização” dos juros

O lucro líquido do Banco Montepio recuou 5,6%, em termos homólogos, para 103,6 milhões de euros em 2025, pressionado pela descida das taxas de juro, anunciou esta quinta-feira a instituição financeira.

A margem financeira totalizou 330,6 milhões de euros, uma descida de 14% face ao ano anterior, “refletindo a normalização das taxas de juro e a consequente redução dos juros do crédito a clientes”, explicou, em comunicado divulgado no site da CMVM.

“A pressão sobre a margem foi parcialmente mitigada pelo maior contributo da carteira de títulos e por uma gestão ativa da liquidez, beneficiando, entre outros fatores, do efeito positivo associado à ausência de encargos com financiamento junto do BCE ao longo de 2025 e da redução do custo de financiamento nas operações de repo”, acrescentou.

As comissões líquidas ascenderam a 132,8 milhões em 2025, face a 127,8 milhões em 2024, o que representa um acréscimo de 3,9%. Esta evolução resultou “sobretudo do aumento da atividade, refletindo o dinamismo comercial e a expansão do negócio, sem aumentos materiais nas comissões praticadas“, adiantou o banco.

Os resultados de operações financeiras foram negativos em 11,4 milhões, comparando com 2,5 milhões em 2024, explicados, essencialmente, pela menor contribuição da carteira de títulos.

Os outros resultados registaram uma evolução favorável de 13,8 milhões em 2025, face a 2024, fixando-se em -2,9 milhões. “Esta variação positiva refletiu, essencialmente, a redução das contribuições obrigatórias do setor bancário (IFRIC 21), o aumento dos ganhos com as cessões e das recompras de crédito e o deferimento da devolução do Adicional de solidariedade do setor bancário”, explicou.

Níveis “confortáveis” de solvabilidade

O rácio de Fundos Próprios Principais de nível 1 (CET1)2 ascendeu a 16,4%, traduzindo uma confortável posição acima do requisito mínimo regulamentar de 9,02% em 31 de dezembro 2025, e de 9,73% a partir de 1 de janeiro de 2026.

O rácio de Capital Total2 ascendeu a 19,5%, “também confortavelmente acima do requisito mínimo regulamentar” de 13,88% em 31 de dezembro de 2025, e de 14,58% a partir de 1 de janeiro de 2026.

Segundo o banco, “a evolução dos rácios de capital em 2025 reflete uma combinação equilibrada entre o crescimento sustentado da atividade, a capacidade de geração orgânica de resultados e uma gestão ativa do balanço, orientada para a eficiência na alocação de capital e para o controlo do risco”.

“O Banco Montepio reforçou a sua posição de capital, mantendo níveis confortáveis de solvabilidade e uma margem significativa face aos requisitos regulamentares”, concluiu.

(Notícia atualizada às 9h17 com mais informações)