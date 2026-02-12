Lusitania seguros lança nova área de cliente

A seguradora lançou a sua nova área de cliente, que tem como objetivo “dar maior autonomia aos clientes na gestão das suas apólices”, explica a companhia em comunicado.

A plataforma renovada permite consultar informações acerca dos seguros, aceder de forma mais rápida e simples aos dados, gerir processos com maior autonomia, diretamente a partir do telemóvel ou computador. No entanto, para quem já utilizava a área de cliente anterior, será necessário efetuar um novo registo.

A seguradora explica ainda que, em breve, a Área de Cliente vai integrar novas funcionalidades, incluindo a possibilidade de adesão ao Cliente Digital.

“Queremos que os nossos Clientes tenham acesso imediato à informação que precisam, quando precisam. Mas o papel dos nossos Mediadores mantém-se essencial – continuam a ser o ponto de confiança, aconselhamento e apoio em todas as etapas”, destacam.

A seguradora Lusitania integra o Grupo Montepio Associação Mutualista, e possui atualmente uma quota de mercado de 2,5%, de acordo com dados tratados por ECOseguros.