Lusitania seguros lança nova área de cliente
De forma a facilitar o acesso à informação acerca dos seguros de cada cliente, a seguradora renovou a sua plataforma.
A seguradora lançou a sua nova área de cliente, que tem como objetivo “dar maior autonomia aos clientes na gestão das suas apólices”, explica a companhia em comunicado.
A plataforma renovada permite consultar informações acerca dos seguros, aceder de forma mais rápida e simples aos dados, gerir processos com maior autonomia, diretamente a partir do telemóvel ou computador. No entanto, para quem já utilizava a área de cliente anterior, será necessário efetuar um novo registo.
A seguradora explica ainda que, em breve, a Área de Cliente vai integrar novas funcionalidades, incluindo a possibilidade de adesão ao Cliente Digital.
“Queremos que os nossos Clientes tenham acesso imediato à informação que precisam, quando precisam. Mas o papel dos nossos Mediadores mantém-se essencial – continuam a ser o ponto de confiança, aconselhamento e apoio em todas as etapas”, destacam.
A seguradora Lusitania integra o Grupo Montepio Associação Mutualista, e possui atualmente uma quota de mercado de 2,5%, de acordo com dados tratados por ECOseguros.
