Montenegro anuncia criação de PRR nacional

“Ninguém vai ser esquecido. Vamos ter uma resposta nacional para um problema que afetou todo o território, com particularidades em alguns desses espaços territoriais”, disse Montenegro.

O primeiro-ministro anunciou esta quinta-feira que vai criar um PRR nacional, aplicável a todo o território para ajudar a fazer face aos prejuízos provocados pelas tempestades em todo o país.

De visita a Alcácer do Sal, Luís Montenegro anunciou que em Conselho de Ministros começou a ser projetado um grande Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) para Portugal para se poder chegar a todo o território. Ninguém vai ser esquecido. Vamos ter uma resposta nacional para um problema que afetou todo o território, com particularidades em alguns desses espaços territoriais”, disse.

“Teremos um PTRR, um Programa de Recuperação e Resiliência Português, exclusivamente português para podermos sair desta sucessão de intempéries, mais fortes e mais resilientes, recuperados socialmente do ponto de vista de dinâmica económica e com uma atuação absolutamente imprescindível sobre as infraestruturas mais críticas, infraestruturas básicas – rodoviárias, ferroviárias e abastecimento de energia elétrica, de água, serviços públicos”, explicou Montenegro, sem dar mais detalhes porque “ainda não é o dia para anunciarmos ao país o plano que temos em mente para os próximos anos em Portugal”.

Temos pela frente um desafio enorme nos próximos anos de recuperarmos e tornar-nos mais resistentes a uma eventual repetição deste ou outros fenómenos de igual gravidade”, concluiu.

