Movimento de passageiros sobe 4,7% para novo recorde nos aeroportos portugueses

Passaram 73,75 milhões de passageiros pelos aeroportos nacionais em 2025, mais 4,7% que no ano anterior, fixando um novo recorde. Uma tendência que não foi acompanhada pela carga e correio, onde se registou uma quebra de 0,5%.

O aeroporto Francisco Sá Carneiro foi o que mais cresceu pelo segundo ano consecutivo, segundo os dados preliminares divulgados esta quinta-feira pelo INE. A infraestrutura do Porto registou um aumento de 6,3% nos passageiros movimentados, acima dos 5,8% de Faro e dos 2,9% de Lisboa.

Apesar do crescimento menor, Lisboa continua a concentrar a maior parte do tráfego, com um peso de 49% no total de passageiros. O Francisco Sá Carneiro movimentou 23% dos passageiros e o Gago Coutinho 14,1%.

O ranking dos cinco principais países de origem e destino dos voos internacionais não se alterou. “O Reino Unido continuou a ser o principal país, registando crescimentos tanto no número de passageiros desembarcados (+2,4%), como nos embarcados (+2,2%), face a 2024”, observa o INE. França manteve a segunda posição, apesar do decréscimo quer nos passageiros desembarcados (-2,3%) quer embarcados (1,9%). Espanha, Alemanha e Itália completam o top 5.

Na carga e correio, depois do forte crescimento de 14,2% em 2024, o ano passado ficou marcado por uma quebra de 0,5%, explicada pela redução de 1% no Aeroporto Humberto Delgado, já que nas restantes infraestruturas registou-se um aumento de 1,2%.

O ano terminou em alta no movimento de passageiros, com dezembro a registar um crescimento homólogo de 4,6%. O INE sublinha que “ao longo do ano de 2025 registaram-se máximos históricos mensais no número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais, com exceção de fevereiro”. Na carga e correio, o último mês do ano assistiu a uma quebra de 8,8%.

