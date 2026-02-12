Multicare oferece consultas médicas gratuitas a residentes de zonas afetadas por tempestades

A Multicare, marca de seguros de saúde da Fidelidade, anunciou esta quarta-feira que vai disponibilizar consultas de medicina online a toda a população residente nos concelhos em situação de calamidade devido às depressões que têm assolado o país. A medida, que inclui consultas de Medicina Geral e Familiar e de Psicologia, aplica-se mesmo “àqueles que não têm seguro de saúde Multicare”, explicam em comunicado.

Este acesso gratuito aos cuidados de saúde surge numa altura em que as deslocações continuam condicionadas em muitas das zonas mais atingidas pelo mau tempo das últimas semanas. Assim, as teleconsultas irão permitir à população afetada obter diagnósticos, aconselhamento clínico e, quando necessário, prescrições médicas, pedidos de exames ou encaminhamentos, que serão enviados por SMS ou e-mail.

O agendamento das consultas deve ser feito através da Linha Telefónica 210 440 440, disponível 24 horas por dia. No momento do contacto, os utentes têm de indicar a sua zona de residência para comprovar que vivem numa área em situação de calamidade.

Além do apoio médico, a seguradora disponibiliza ainda consultas de Psicologia, mediante agendamento prévio, nos dias úteis entre as 9h e as 19h.