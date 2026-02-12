Países Baixos multam Louis Vuitton em 500 mil euros por falhas anti-branqueamento
Os neerlandeses estão proibidos de aceitar pagamentos em dinheiro acima de 3.000 euros.
O Ministério Público neerlandês impôs esta quinta-feira uma multa de 500 mil euros à filial da empresa francesa Louis Vuitton no país por não ter aplicado adequadamente os controlos exigidos para prevenir a lavagem de dinheiro nas lojas.
Após uma investigação relacionada com a compra de artigos de luxo com dinheiro do crime organizado, a marca não verificou “adequadamente a identidade dos clientes que realizaram compras repetidas em grandes quantias de dinheiro em numerário”, o que constitui uma infração à Lei de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (Wwft).
A decisão, aceite pela empresa, decorre de uma investigação por branqueamento que envolve três suspeitos acusados de gastar milhões de euros em artigos de luxo da marca, adquiridos com dinheiro que, segundo o Ministério Público, provinha de um “banqueiro do submundo” já condenado.
Até 1 de janeiro, a lei do país obrigava as empresas a notificar transações incomuns quando os pagamentos em dinheiro atingissem ou excedessem 10.000 euros, seja numa única operação ou em várias operações relacionadas entre si.
Agora, no país é proibido aceitar pagamentos em dinheiro acima de 3.000 euros.
A Procuradoria sustenta que a Louis Vuitton não cumpriu o princípio ‘Conheça o seu cliente’, uma obrigação legal que exige que as empresas identifiquem e avaliem os riscos associados aos seus clientes para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
