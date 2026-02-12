PJ realiza buscas na Câmara da Guarda e em três empresas do Norte
O objetivo da PJ foi de recolher elementos de provas "no âmbito de um inquérito instaurado por participação económica em negócio e prevaricação de titular de cargo político".
A Polícia Judiciária efetuou esta quinta-feira buscas a três empresas do norte do país, à Biblioteca Municipal da Guarda e à Câmara Municipal da Guarda.
De acordo com a PJ, que efetuou estas buscas através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, o objetivo foi de recolher elementos de provas “no âmbito de um inquérito instaurado por participação económica em negócio e prevaricação de titular de cargo político”.
“É visado pela investigação o órgão executivo eleito no mandato anterior, por existirem suspeitas de exclusão dos formalismos legais na contratação pública de eventos, de modo a favorecer sempre as mesmas empresas”. A PJ disse ainda que “foram recolhidos elementos probatórios que serão agora analisados e posteriormente juntos à investigação”.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
PJ realiza buscas na Câmara da Guarda e em três empresas do Norte
{{ noCommentsLabel }}